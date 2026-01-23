#
МолнияВыиграй ЛадуРазборка неделиЖурнал на домУтильсборШиныСкидки на автоРейтингиАвтоподборШтрафыПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиЭксклюзивАвтоспортНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Мы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Росатом построит элекрозарядки там, где они нужнее всего
23 января
Росатом построит элекрозарядки там, где они нужнее всего
Росатом расположит зарядные станции в...
Кабриолет ВАЗ-2108 «Наташа»
23 января
На продажу выставили редчайший отечественный кабриолет «Наташа»
В Тамбове сняли с хранения и продают редкий...
Бесперебойный доступ к зарядным станциям Росатома останется даже при отключении мобильного интернета
23 января
Бесперебойный доступ к зарядным станциям Росатома останется даже при отключении мобильного интернета
Компания «Росатом Сеть зарядных станций»...

Уйдут ли китайские автобренды так же быстро, как пришли: ответ эксперта

Автоэксперт Коган: Массового ухода китайских брендов с рынка РФ не будет

Китайские бренды в России за последние годы очень быстро заняли освободившуюся нишу: расширили модельный ряд, увеличили долю на рынке и укрепили позиции.

Но в связи с быстрым ростом у многих покупателей, дилеров и импортеров возникает вопрос, не повторится ли ситуация, когда при изменении условий компании вдруг сворачивают бизнес, оставляя партнеров и складские запасы наедине с обязательствами.

«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ

Комментарий эксперта

Андрей Коган, основатель компании «ВсёИзКитая», председатель комитета по работе с Китаем Ассоциации экспортеров и импортеров:

– Если смотреть на ситуацию прагматично, массовый уход китайских брендов выглядит маловероятным. Для таких игроков, как Chery, Geely или Great Wall, Россия — это не временный эксперимент, а крупный рынок с устойчивым спросом и понятной логикой масштабирования. Многие из них уже вложились не только в поставки автомобилей, но и в локальную инфраструктуру: склады запчастей, сервисные программы, обучение персонала. Эти инвестиции обычно не делаются «на один сезон», особенно в условиях, когда альтернативные рынки перегреты конкуренцией или регулируются жестче.

Рекомендуем
Чего ждать от УАЗа Патриота — рейтинг частых поломок

Риски для дилеров и импортеров, правда, никуда не исчезают. Главная проблема – разный уровень ответственности. Часто именно российские партнеры берут на себя долгосрочные обязательства перед покупателями, например, по гарантийному ремонту и поддержке запчастей. Между тем производитель может изменить политику, сократить ассортимент или пересмотреть поставки, если изменятся экономические или логистические условия. В такой ситуации дилер остаётся с убытками и рисками для репутации, хотя сам решений не принимал. Кроме того, у китайских марок модели обновляются очень часто, что приводит к потере ликвидности на вторичном рынке и обесцениванию запасов.

Как ни странно, важную роль играет и вопрос долгосрочной поддержки. Покупатели всё чаще оценивают бренд не только по цене и характеристикам, но и по тому, насколько он стабилен в долгосрочной перспективе. Очень многое зависит от последовательности в работе компании: насколько часто меняются импортеры, дробится ли дилерская сеть или радикально меняется позиционирование бренда. Те китайские производители, которые уже прошли этап стремительного роста и начали строить стабильную модель работы, воспринимаются гораздо увереннее, чем новички без четкой истории и прозрачной стратегии.

В итоге обсуждать стоит не столько уход китайских марок, сколько то, кто из них останется надолго и на каких условиях. Для импортеров и дилеров главная задача – не просто гонка за максимальными объемами, а правильный выбор партнеров, четкое закрепление обязательств и реалистичная оценка всех рисков. Пока рынок становится более зрелым, побеждать будут не те, кто пришел первым, а те, кто смог выстроить устойчивую бизнес-модель и заслужить доверие клиентов, подытожил эксперт.

Рекомендуем

РОЗЫГРЫШ АВТОМОБИЛЯ!

Голосование в самой престижной автомобильной премии России Гран-При «За рулем» уже началось. К участию в конкурсе мы допускаем только новые модели, без учета рестайлингов. В этом году на авторынке страны было 54 новинки. Заполните анкету и получите шанс выиграть автомобиль Лада Искра!

ГОЛОСОВАТЬ В ГРАН-ПРИ «ЗА РУЛЕМ»

Ранее «За рулем» сообщал, что в РФ начались продажи новых Skoda Kamiq и Kamiq GT по цене от 1,7 млн рублей.

  • «За рулем» теперь можно смотреть на RuTube
Источник:  «Российская газета»
Подпишитесь на «За рулем» в сервисах GoogleGoogle
Ушакова Ирина
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 48
23.01.2026 
Фото:Depositphotos
Поделиться:
Оцените материал:
0