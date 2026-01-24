Классический Land Rover превратили в комфортный внедорожник на каждый день

Himalaya представила рестомод на базе Land Rover Series I–III с мотором V8 LS3

Компания Himalaya из Южной Каролины показала рестомод классического Land Rover Series I–III с колесной базой 2235 мм. Вместо стандартного дизельного двигателя там установлен бензиновый V8 LS3 от GM мощностью 430 л.с., работающий в паре с 6-ступенчатым автоматом.

Land Rover Series от Himalaya

Такой тюнинг не только значительно увеличил мощность автомобиля, но и сделал его удобным для ежедневного использования. Инженеры проработали подвеску, модернизировали тормозную систему дисковыми механизмами и улучшили шумоизоляцию салона, что заметно повысило комфорт при езде.

Внутри рестомод сохранил классические формы интерьера Land Rover, однако отделка выполнена из современных и дорогих материалов на выбор клиента. Для комфорта водителя и пассажиров тут установлен кондиционер и мощная аудиосистема, что потребовало полной замены электропроводки.

Land Rover Series от Himalaya

Стоимость такого рестомода Himalaya пока не объявила. Тем не менее, основываясь на аналогичных проектах, например, у Osprey Custom с похожим проектом на базе Defender, цена может достигать 200 тысяч долларов.

Land Rover Series от Himalaya

