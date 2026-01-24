#
Классический Land Rover превратили в комфортный внедорожник на каждый день

Himalaya представила рестомод на базе Land Rover Series I–III с мотором V8 LS3

Компания Himalaya из Южной Каролины показала рестомод классического Land Rover Series I–III с колесной базой 2235 мм. Вместо стандартного дизельного двигателя там установлен бензиновый V8 LS3 от GM мощностью 430 л.с., работающий в паре с 6-ступенчатым автоматом.

Land Rover Series от Himalaya
Land Rover Series от Himalaya

Такой тюнинг не только значительно увеличил мощность автомобиля, но и сделал его удобным для ежедневного использования. Инженеры проработали подвеску, модернизировали тормозную систему дисковыми механизмами и улучшили шумоизоляцию салона, что заметно повысило комфорт при езде.

Внутри рестомод сохранил классические формы интерьера Land Rover, однако отделка выполнена из современных и дорогих материалов на выбор клиента. Для комфорта водителя и пассажиров тут установлен кондиционер и мощная аудиосистема, что потребовало полной замены электропроводки.

Land Rover Series от Himalaya
Land Rover Series от Himalaya
Стоимость такого рестомода Himalaya пока не объявила. Тем не менее, основываясь на аналогичных проектах, например, у Osprey Custom с похожим проектом на базе Defender, цена может достигать 200 тысяч долларов.

Land Rover Series от Himalaya
Land Rover Series от Himalaya
Фото:Land Rover
24.01.2026 
Фото:Land Rover
