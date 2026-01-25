В России стартуют продажи практичного седана с экстремальной динамикой

1234-сильный Lucid Air Sapphire разгоняется до 100 км/ч менее чем за 2 секунды

В России в ближайшее время начнутся продажи электромобиля Lucid Air Sapphire – одной из самых мощных моделей на рынке. Эту информацию подтвердили представители официального дилера «Рольф».

Lucid Air Sapphire

Lucid Air Sapphire оснащён двигателем на 1234 лошадиных силы и способен разгоняться до 100 км/ч менее чем за 2 секунды. По скорости на длинных дистанциях эта машина уступает только Bugatti Chiron Super Sport: в разгоне до 322 км/ч гиперкар обходит её на 3,1 секунды, но на четверти мили Lucid оказывается быстрее, показывая время около 9 секунд. При этом автомобиль остаётся полноценным люксовым седаном, а не узкоспециализированным спорткаром.

Интерьер Lucid Air Sapphire

Седан предлагает достаточно пространства на заднем сиденье и большой багажник, несмотря на экстремальную динамику. Точную цену объявят в день старта продаж, но предварительно она оценивается примерно в 40 миллионов рублей.

Автомобиль можно будет увидеть в дилерском центре в Ясенево с 23 января, когда он впервые выйдет на показ для всех желающих.

