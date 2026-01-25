Назван способ сэкономить приличные деньги на ремонте автомобиля

Эксперты объяснили, в каких случаях лучше избегать сервисов официальных дилеров

Ремонт автомобиля у официального дилера нередко оказывается более затратным, при этом вовсе не всегда гарантирует высокое качество работ.

Когда речь заходит о замене стекол, специалисты советуют обращаться в узкоспециализированные мастерские. Они предупреждают: неаккуратное исполнение у дилера может вызвать повреждения лакокрасочного покрытия, что чревато коррозией, а плохая герметизация иногда провоцирует короткие замыкания.

Менять шины у дилера тоже не всегда разумно, отмечают эксперты. Там услуги могут стоить в два раза дороже, чем на обычной станции шиномонтажа, а итоговый результат во многом зависит от квалификации мастера. При этом исправить любые дефекты в стандартном шиномонтаже обычно удаётся быстро – за полчаса. В дилерском центре процесс часто растягивается и сопровождается навязыванием дополнительных работ.

Что касается кузовного ремонта, представители дилерских сервисов зачастую отказываются от локальных исправлений и предлагают заменить всю деталь целиком – это очень сильно бьёт по кошельку. Специалисты рекомендуют не торопиться с такой заменой, поскольку сохранить оригинальную деталь зачастую выгоднее и практичнее.

Мнение о том, что у дилеров всегда лучшие малярные цеха, на деле не всегда соответствует действительности. Часто покраску доверяют подрядчикам, а штатные маляры не всегда получают достойную мотивацию для качественного выполнения работы.

В случае серьёзного ремонта, например, замены генератора или стартера, официальные сервисы, как правило, ставят новые агрегаты. Зато специализированные мастерские часто восстанавливают старые узлы, продлевая им срок службы.

Сегодня эксперты считают, что обращение к официальному дилеру оправдано преимущественно для владельцев новых китайских авто, у которых первоочередным становится гарантийное обслуживание и наличие оригинальных запчастей. Для всех остальных ситуация в сервисе работает по другим правилам.

