Цифровая сирена: полицейские машины начали «кричать» прямо в ваш смартфон

Водители США могут получать оповещения о погонях и аварийных остановках патрулей

С начала 2026 года патрульные автомобили США в некоторых ведомствах, как Управление шерифа округа Уайт, получили новую технологию – «цифровую сирену».

Эта система в автоматическом режиме, при включении мигалок и сирен, передает сигнал тревоги в режиме реального времени прямо на смартфон водителя. Цель – мгновенно предупредить о высокой скорости погони поблизости или о неподвижной машине службы спасения на дороге.

Чтобы получать эти оповещения, водителям достаточно иметь на смартфоне одно из совместимых приложений. Специальное бесплатное приложение Digital Siren от PursuitAlert, доступное для Android и iOS, автоматически предупреждает пользователя звуковым сигналом и показывает на карте красные зоны повышенной опасности.

Популярный в стране навигатор Waze также поддерживает эту функцию, отображая на маршруте значок спецтранспорта и информацию о расстоянии до него.

Кроме того, уведомления интегрируются и в крупнейшие картографические сервисы – Google Maps и Apple Maps, что делает технологию максимально доступной для широкого круга автолюбителей.

Внедрение «цифровых сирен» открывает для служб быстрого реагирования новые возможности коммуникации с водителями. Помимо прямых оповещений о приближении патруля или скорой помощи, система позволяет оперативно информировать автомобилистов о блокпостах для проверки на состояние опьянения, объявлять тревогу в случае пропажи ребенка, сообщать об ухудшении погодных условий, а также о временных перекрытиях дорог.

