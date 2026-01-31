Следующим агентом 007 станет «китаец»

В 2026 году появится новый электрокар Dongfeng 007 с запасом хода до 520 км

Китайский электромобиль Dongfeng 007 выходит на рынок Новой Зеландии, предлагая покупателям впечатляющий запас хода и современное оснащение.

Модель, известная у себя на родине как 007, поступит к дилерам в феврале 2026 года.

Это самостоятельная разработка госкомпании Dongfeng Motor Corporation, которую не стоит путать с похожей по названию моделью от Geely.

Автомобиль, представляющий собой просторный лифтбек длиной 4,88 метра, построен на отдельной платформе.

Базовая заднеприводная версия Long Range обещает до 520 км пробега благодаря батарее емкостью 70,26 кВт·ч, поддерживающей сверхбыструю зарядку мощностью 200 кВт.

Электродвигатель мощностью 200 кВт позволяет разогнаться с нуля до сотни за 5,8 секунды. Стоимость этой комплектации составит около 54 990 новозеландских долларов (2,5 млн рублей).

Dongfeng 007

За доплату в 5000 местных долларов (226 тыс. рублей) доступна топовая версия Performance с двумя моторами и полным приводом. Ее совокупная мощность достигает 400 кВт, что сокращает время разгона до 100 км/ч до рекордных 3,9 секунды, хотя запас хода при этом снижается до 389 километров.

Все версии получат панорамную крышу, продвинутую аудиосистему, большой мультимедийный экран, вентилируемые передние сиденья и комплекс систем помощи водителю.

