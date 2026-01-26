#
Китайский миллионник: маркетинг или реальность? Эксперт раскрыл правду о долговечности автомобилей из КНР

Эксперт Ковалев рассказал, существуют ли китайские автомобили-миллионники

На волне растущей популярности китайского автопрома многие производители заявляют о невероятной долговечности своих моделей, предлагая гарантию до миллиона километров.

Однако, как отмечает эксперт Алексей Ковалев, в реальности таких автомобилей, которые проходили бы миллион километров без замены ключевых узлов, в Китае пока не зафиксировано.

Смелые гарантийные программы, запущенные, например, Chery внутри страны или Jetour в ОАЭ и ЮАР, носят скорее маркетинговый характер. Некоторые компании пошли еще дальше, введя пожизненную гарантию, но ее действие, как правило, распространяется только на первого владельца.

По словам Ковалева, создание машины с таким гигантским ресурсом не является для китайских концернов первостепенной задачей. Они вовлечены в интенсивную технологическую гонку, постоянно обновляя модельные ряды.

К тому же на внутреннем рынке Китая сформировалась тенденция к частой смене автомобиля, аналогично смене бытовой техники – каждые несколько лет. Это не означает, что китайские автомобили одноразовые.

Реальный практический предел, по оценке эксперта, на сегодняшний день составляет порядка 200-300 тысяч километров для бензиновых версий. Более простые конструкции электрических силовых установок позволяют увеличить этот ресурс до 500 тысяч километров без серьезных вмешательств. Таким образом, несмотря на амбициозные заявления, китайский автопром еще не вышел на рубеж настоящего миллиона, но продолжает уверенно наращивать надежность и конкурировать на глобальном рынке.

Источник:  «Российская газета»
0