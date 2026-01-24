#
Мощный рамный внедорожник известной марки появился в России раньше премьеры

Jetour G700 с пробегом 8 тыс. км предлагается в Москве с ценой 10,9 млн рублей

Внедорожник Jetour G700 пока официально не представлен в России, но его уже можно приобрести. Первая машина появилась в Москве, стоимость превышает 10,9 млн рублей. Пробег у автомобиля всего 8 тысяч километров, что объясняется обкаткой: он своим ходом доехал из Благовещенска. При этом комплектация – максимальная.

Как вариант, можно сэкономить примерно 900 тысяч рублей, если приобрести машину под заказ. В Иркутске дилеры предлагают модель с теми же характеристиками, что и московский вариант, но по цене около 10,1 млн рублей – комплектация также максимальная.

Максимальная версия Jetour G700 длиной 5,2 метра получила гибридный двигатель на базе турбомотора объемом два литра. Совокупная мощность установки достигает 904 лошадиных силы, а суммарный пробег без дозаправок около 1400 километров, из них до 150 км на чистом электричестве.

Особенность этой модели – умение преодолевать водные препятствия. Стандарт защиты IP68 позволяет внедорожнику преодолевать броды глубиной почти метр (970 мм), а также кратковременно передвигаться по воде. В дополнение машина оснащена полным приводом с блокировками дифференциалов и современной электроникой. Ожидается, что официальные продажи в России откроются в третьем квартале 2026 года.

Источник:  Российская газета
Лежнин Роман
Фото:Autohome
Количество просмотров 20
24.01.2026 
Фото:Autohome
