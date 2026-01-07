Стартовали продажи мощного добротного кроссовера дешевле 1,5 млн рублей

Dongfeng Motor запустил продажи кроссовера Mage 2026 с ценой 1,45 млн рублей

Концерн Dongfeng Motor официально начал продажи кроссовера Mage 2026 модельного года.

Автомобиль доступен только в одной комплектации – Zhishang Edition. Стоимость модели составляет 130 тыс. юаней, что примерно равно 1,45 млн рублей.

Внешне версия 2026 года почти не отличается от предшественника 2025 года. Кроссовер предлагает три варианта окраски кузова, а также 18-дюймовые колесные диски. Размеры автомобиля следующие: длина – 4667 мм, ширина – 1905 мм, высота – 1620 мм, что на 10 мм ниже предыдущей модели. Колесная база составляет 2775 мм.

Dongfeng Mage 2026

В комплектацию Zhishang Edition входят 10-дюймовая приборная панель и медиасистема с 12,5-дюймовым экраном. Климатическая установка имеет функцию ароматизации воздуха. Есть бесключевой пуск двигателя, электростеклоподъемники со всеми дверями и защитой от защемления, круиз-контроль, задние вентиляционные дефлекторы, задний парктроник и датчики давления в шинах.

Интерьер Dongfeng Mage 2026

Однако у машины убрали панорамную крышу, рейлинги, датчики света и дождя, электропривод складывания зеркал и функцию дистанционного запуска.

Под капотом установлен 1,5-литровый турбированный двигатель DFM-Honda мощностью 204 лошадиные силы. Он работает вместе с 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач с двойным «мокрым» сцеплением.

