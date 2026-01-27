Эти популярные в России кроссоверы отзывают: причины

Chery отзывает в КНР кроссоверы Jaecoo J7 и Tiggo 7 из-за риска остановки мотора

В Китае началась отзывная кампания, затрагивающая около 1,1 тысячи кроссоверов Chery Tiggo 7 и Tansuo 06, собранных с апреля по декабрь 2025 года. Причина в потенциальной опасности внезапной остановки мотора, обусловленной дефектом при сборке.

Возникшие проблемы связаны с неправильным креплением жгута проводов, идущего к электронному блоку управления двигателем. Такое нарушение технологии монтажа вызывает износ изоляционного слоя, что повышает вероятность короткого замыкания и, как следствие, непредвиденной остановки силового агрегата.

Chery уже пообещала бесплатно проверить все автомобили, попавшие под отзыв. Если при осмотре выявят повреждения или неправильное крепление электропроводки, ремонт или замену запчастей проведут без дополнительной платы в официальных сервисных центрах.

Chery Tiggo 7

Собственников этих моделей заблаговременно уведомят через дилерские сети, чтобы они могли оперативно пройти необходимую диагностику и избежать возможных рисков.

Tansuo 06

