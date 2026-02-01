Toyota намекнула на новую крупную модель в загадочном тизере

Toyota опубликовала тизерное изображение, на котором угадывается новый SUV

Toyota начала подогревать интерес к новой модели, выпустив таинственный тизер.

В официальном релизе компания лишь заявила: «На горизонте кое-что новое», не раскрывая подробностей.

Однако новое изображение позволяет предположить, что речь идет о новом кроссовере.

На опубликованной фотографии видна задняя часть автомобиля. Дизайн выглядит брутальным и угловатым: мощные расширенные колесные арки и явно выраженная ступенька от линии стекол к крыше. Большинство деталей скрыто в тени, но заметны работающие фонари. Они представляют собой простую светодиодную полосу – две тонкие линии в прямоугольном корпусе, тянущиеся через всю заднюю часть.

Анализируя текущую линейку SUV Toyota, можно предположить, какую нишу займет новинка. Недавно были значительно обновлены такие модели, как 4Runner, RAV4, электрическая линейка bZ и Land Cruiser. Corolla Cross только что прошла легкий рестайлинг, а Crown Signia дебютировала в 2025 году.

Таким образом, основными кандидатами на замещение остаются Sequoia, Highlander и Grand Highlander. Grand Highlander – все еще свежая и очень популярная модель. Sequoia, представленная в 2023 году, также вряд ли нуждается в срочном обновлении.

А вот Highlander – старейшая модель в SUV-линейке бренда, не менялась с 2020 года. Ее продажи постепенно перехватывает более новый и крупный Grand Highlander. Это делает следующее поколение Highlander самым вероятным претендентом на роль загадочной новинки. Высока вероятность, что новая модель получит электрическую силовую установку.

Toyota не сообщает, когда новая модель будет представлена полностью, но, вероятно, подробности появятся в ближайшее время.

