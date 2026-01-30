Полноприводные кроссоверы в 2026-м оказались чуть доступнее

Самым недорогим полноприводным кроссовером на рынке РФ стал Haval Jolion AWD

Резкое усиление конкуренции среди автопроизводителей сделало полноприводные кроссоверы с богатым оснащением доступнее, отметили эксперты издания Pravda.Ru.

На рынке сформировалась группа лидеров, предлагающих оптимальное соотношение цены и возможностей. Например, самым доступным вариантом стал Haval Jolion AWD (All-Wheel Drive – автоматически подключаемый полный привод»), чья цена начинается от 2,3 млн рублей.

Немного дороже обойдется локализованный Tenet T4, собранный в Калуге, который при стоимости от 2,39 млн рублей включает в базе систему кругового обзора и зимний пакет опций.

Chery Tiggo 7 Pro Max и Omoda C5 AWD, стартующие с 2,61 и 2,68 млн рублей соответственно, делают ставку на технологичное оснащение. Они предлагают в начальных версиях продвинутые мультимедийные системы и расширенный климатический комфорт.

Замыкает топ доступных (относительно, конечно) новинок белорусский Belgee X70, демонстрирующий, что региональные производители готовы конкурировать с мировыми брендами по комплектации при цене от 2,7 млн рублей.

Эксперты отмечают, что такая ценовая динамика – результат жесткой конкуренции, особенно со стороны китайских брендов, активно локализующих производство.

