Все модели этого недорогого бренда подорожали: называем цены

Марка Livan повысила цены на все модели в РФ на 200 тыс. рублей

В России автомобили бренда Livan заметно подорожали: все доступные модели прибавили в цене по 200 тысяч рублей, независимо от комплектации. Речь идёт о новых ценах на кроссоверы X3 Pro, X6 Pro и седан S6 Pro.

Рост стоимости Livan X3 Pro

Livan X3 Pro, который в основе своей является обновлённой версией Geely Vision X3, сейчас продаётся со следующими ценниками: базовый Luxury в исполнении 2023 года – 1 869 900 рублей, а версия 2024 года подорожала до 2 069 900 рублей. Для сравнения, этот компактный кроссовер по размерам можно приблизительно равнять с Renault Sandero Stepway. Длина машины – 4005 мм, ширина – 1760 мм, высота – 1575 мм. Автомобиль оснащен атмосферным мотором объёмом 1,5 литра, выдающим 103 лошадиные силы, работает с вариатором и передним приводом.

Livan X3 Pro

Цены и характеристики Livan S6 Pro

В свою очередь, седан Livan S6 Pro тоже вырос в цене, причём во всех версиях на 200 тысяч рублей. Его стоимость колеблется от 2 084 000 до 2 274 000 рублей в зависимости от комплектации и года выпуска. Этот автомобиль позиционируется в сегменте C-класса и построен на базе Geely Emgrand L/GL 2016 года. Размеры седана (4730×1818×1480 мм) и колесная база в 2702 мм сопоставимы с Toyota Corolla и Skoda Octavia. Под капотом стоит 1,5-литровый бензиновый турбомотор мощностью 147 л. с., агрегатированный с семиступенчатой роботизированной коробкой передач.

Livan S6 Pro

Что изменилось у Livan X6 Pro

Флагман серии – кроссовер Livan X6 Pro – также не избежал увеличения цены на 200 тысяч и теперь стоит от 2 244 000 до 2 454 000 рублей. Эта модель основана на проверенной временем платформе Geely Vision X6, которую разработали более десяти лет назад. По габаритам автомобиль сродни таким конкурентам, как Hyundai Tucson и Kia Sportage: длина – 4535 мм, ширина – 1845 мм, высота – 1725 мм, база – 2683 мм. Как и S6 Pro, X6 Pro оснащен 1,5-литровым турбомотором с 147 лошадиными силами, завязанным на такую же семиступенчатую роботизированную трансмиссию и передний привод.

Livan X6 Pro

