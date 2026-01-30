#
МолнияВыиграй ЛадуЭлектромобильностьЖурнал на домРазборка неделиУтильсборСкидки на автоРейтингиАвтоподборШтрафыПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиЭксклюзивАвтоспортНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Мы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Все модели этого недорогого бренда подорожали: называем цены
30 января
Все модели этого недорогого бренда подорожали: называем цены
Марка Livan повысила цены на все модели в РФ на...
Интерьер Ford Mustang
30 января
В России в продаже появился новый 500-сильный Ford Mustang: известна цена
В России в продажу вышел новый 500-сильный Ford...
Mazda CX-5
30 января
Эта марка оказалась среди лидеров продаж в РФ: причины
«Автостат» назвал причины всплеска продаж...

Все модели этого недорогого бренда подорожали: называем цены

Марка Livan повысила цены на все модели в РФ на 200 тыс. рублей

В России автомобили бренда Livan заметно подорожали: все доступные модели прибавили в цене по 200 тысяч рублей, независимо от комплектации. Речь идёт о новых ценах на кроссоверы X3 Pro, X6 Pro и седан S6 Pro.

Рост стоимости Livan X3 Pro

Рекомендуем
Как освободить примерзшие колодки?

Livan X3 Pro, который в основе своей является обновлённой версией Geely Vision X3, сейчас продаётся со следующими ценниками: базовый Luxury в исполнении 2023 года – 1 869 900 рублей, а версия 2024 года подорожала до 2 069 900 рублей. Для сравнения, этот компактный кроссовер по размерам можно приблизительно равнять с Renault Sandero Stepway. Длина машины – 4005 мм, ширина – 1760 мм, высота – 1575 мм. Автомобиль оснащен атмосферным мотором объёмом 1,5 литра, выдающим 103 лошадиные силы, работает с вариатором и передним приводом.

Livan X3 Pro
Livan X3 Pro

Цены и характеристики Livan S6 Pro

В свою очередь, седан Livan S6 Pro тоже вырос в цене, причём во всех версиях на 200 тысяч рублей. Его стоимость колеблется от 2 084 000 до 2 274 000 рублей в зависимости от комплектации и года выпуска. Этот автомобиль позиционируется в сегменте C-класса и построен на базе Geely Emgrand L/GL 2016 года. Размеры седана (4730×1818×1480 мм) и колесная база в 2702 мм сопоставимы с Toyota Corolla и Skoda Octavia. Под капотом стоит 1,5-литровый бензиновый турбомотор мощностью 147 л. с., агрегатированный с семиступенчатой роботизированной коробкой передач.

Livan S6 Pro
Livan S6 Pro

«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ

Что изменилось у Livan X6 Pro

Флагман серии – кроссовер Livan X6 Pro – также не избежал увеличения цены на 200 тысяч и теперь стоит от 2 244 000 до 2 454 000 рублей. Эта модель основана на проверенной временем платформе Geely Vision X6, которую разработали более десяти лет назад. По габаритам автомобиль сродни таким конкурентам, как Hyundai Tucson и Kia Sportage: длина – 4535 мм, ширина – 1845 мм, высота – 1725 мм, база – 2683 мм. Как и S6 Pro, X6 Pro оснащен 1,5-литровым турбомотором с 147 лошадиными силами, завязанным на такую же семиступенчатую роботизированную трансмиссию и передний привод.

Livan X6 Pro
Livan X6 Pro

Рост стоимости на Livan X6 Pro

Рекомендуем
Большой тест недорогих кроссоверов — белорусская сборка против китайской

Флагманский кроссовер Livan X6 Pro базируется на проверенной платформе Geely Vision X6, выпущенной более десяти лет назад. Его габариты похожи на Hyundai Tucson и Kia Sportage: 4535 мм длины, 1845 мм ширины и 1725 мм высоты при колесной базе в 2683 мм. Тут стоит тот же 1,5-литровый турбомотор на 147 лошадиных сил, что и у S6 Pro, сочетающийся с 7-ступенчатым роботом и передним приводом. Стоимость автомобиля в разных комплектациях теперь варьируется от 2 244 000 до 2 454 000 рублей, увеличившись на 200 тысяч.

Ранее «За рулем» сообщал, что в компании «Москвич» ответили на вопрос о прекращении сборки моделей 6 и 8.

Livan X3 Pro
Livan S6 Pro
Livan X6 Pro
  • «За рулем» теперь можно смотреть на RuTube
Рекомендуем

РОЗЫГРЫШ АВТОМОБИЛЯ!

Голосование в самой престижной автомобильной премии России Гран-При «За рулем» уже началось. К участию в конкурсе мы допускаем только новые модели, без учета рестайлингов. В этом году на авторынке страны было 54 новинки. Заполните анкету и получите шанс выиграть автомобиль Лада Искра!

ГОЛОСОВАТЬ В ГРАН-ПРИ «ЗА РУЛЕМ»

Источник:  Автоновости дня
Подпишитесь на «За рулем» в сервисах GoogleGoogle
Ушакова Ирина
Фото:Livan
Количество просмотров 26
30.01.2026 
Фото:Livan
Поделиться:
Оцените материал:
0