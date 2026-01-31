На рынок вышел Renault Duster нового поколения с ценой дешевле миллиона

Renault представила в Индии третье поколение Duster с ценой от 833 тыс. рублей

Компания Renault представила на индийском рынке кроссовер Duster третьего поколения, спустя годы после того, как продажи прежних версий были остановлены. В отличие от предыдущих локальных вариантов, которые были базированы на первом поколении и лишь обновлялись рестайлингами, новый Duster получил ряд эксклюзивных улучшений, отличающих его от моделей, продающихся в Европе или Южной Америке.

Renault Duster

Силуэт автомобиля сохранил привычные формы, но внешний вид стал более современным и агрессивным. Спереди Duster 2026 обзавёлся новой оптикой с дневными ходовыми огнями, выполненными в форме «бровей», которые одновременно играют роль указателей поворота. Решётка радиатора украшена крупной надписью DUSTER, что добавляет модели узнаваемости, а массивная серебристая накладка на бампере отсылает к стилю первого поколения. Противотуманные фары выполнены с пиксельной технологией, что встречается нечасто. По бокам обращают на себя внимание пластиковые защитные накладки на арках и порогах, практичные рейлинги на крыше и оригинальные ручки задних дверей, которые прячутся в стойках. Сзади разработчики установили светодиодную полоску, связывающую фонари — этого нет в международной версии, что подчеркивает индивидуальность индийской модели. Дополняют образ спойлер на крыше и ещё одна серебристая вставка на заднем бампере.

Renault Duster

Салон стал явно более солидным по сравнению с прежними вариантами: экокожа украсила приборную панель, дверные карты и обивку кресел. Черный интерьер разбавлен зелёными акцентами и контрастной прострочкой, что придаёт стилю свежести. На панели расположились два больших 10-дюймовых дисплея, а медиасистема теперь поддерживает беспроводные подключения Apple CarPlay и Android Auto. Дополнительно предложены панорамная крыша с люком, двузонный климат-контроль, вентиляция передних кресел и водительское сиденье с электроприводом на шесть направлений. Для удобства есть беспроводная зарядка смартфона и электропривод двери багажника.

Компания отказалась от дизельных моторов для индийской версии, сосредоточившись на трех бензиновых установках. Среди них – 1.0-литровый турбомотор в паре с механикой или вариатором, 1.3-литровый турбодвижок мощностью 163 лошадиные силы с крутящим моментом 280 Нм и 1.8-литровый «мягкий» гибрид. По предварительным данным, полный привод для новой модели в Индии не предусмотрен.

Renault Duster

Это первый Renault с ADAS второго уровня в стране, этот Duster оснащён расширенным набором систем безопасности. В базовом оснащении имеются шесть подушек безопасности, датчики парковки спереди и сзади, круговой обзор и контроль давления в шинах.

Старт продаж назначен на ближайшее время. Цены ориентировочно будут находиться в пределах от 11 до 22 тысяч долларов (от 833 тыс. до 1,67 млн рублей). Основными конкурентами нового Duster на местном рынке выступят Hyundai Creta, Tata Sierra, Kia Seltos, Skoda Kushaq и Toyota Hyryder.

