#
МолнияИнтерАвтоМеханикаЖурнал на домГде сэкономить?Путешествуй!Тест маселКитайские автоСделано в СССРВопрос экспертуАвтоподборТаксиФорумПДД-задачкиIQ-тестыАвтоспортЛайфхаки читателейНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Для СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Новый кроссовер российского производства за 2,2 млн — что в нем есть?
26 августа
Новый кроссовер российского производства за 2,2 млн — что в нем есть?
Объявлен старт продаж кроссовера Tenet 4 —...
Россияне массово везут автомобили через Владивосток
26 августа
Россияне массово везут автомобили через Владивосток
В России установлен рекорд по ввозу машин через...
Производство моторов Haval в России — показываем наглядно!
26 августа
Производство моторов Haval в России — показываем наглядно!
Максим Кадаков показал, как делают двигатели на...

Высокий клиренс, богатое оснащение: Renault рассекретила новый кроссовер

«За рулем» рассказал об основных отличиях нового Renault Boreal от Dacia Bigster

Марка Renault рассекретила кроссовер Boreal. Под французским брендом он станет продаваться в более чем 70 странах мира, но не в Западной Европе. Там он уже известен под румынским именем Dacia Bigster.

Рекомендуем
После замены масла Дастер требует повторить процедуру – что делать?

Новинка по габаритам (4556×1841×1650 мм) и базе (2702 мм) близка к исходнику. В ее основе платформа CMF-B в усиленном исполнении с приставкой RMP.Дизайн кузова и интерьера Дачию впрямую не копирует.

Клиренс у Renault Boreal декларируется приличный – 213 мм. Однако полного привода пока нет, он появится позже у гибридных версий. Единственный турбомотор 1.3 в зависимости от рынка выдает от 138 до 163 л.с. С ним в тандеме работает 6ступенчатый преселективный робот.

По дизайну Renault Boreal не будет клоном Dacia Bigster.
По дизайну Renault Boreal не будет клоном Dacia Bigster.
Ресурсный тест моторных масел 15 тыс. км пробега — не предел. Выяснили, какое масло выдерживает такие интервалы
ТЕСТ МАСЕЛ

Дисплеи на приборной панели по нынешним временам небольшие: диагональ обоих 10 дюймов.

В медиасистему Renault Boreal интегрированы онлайн-сервисы и приложения Google.
В медиасистему Renault Boreal интегрированы онлайн-сервисы и приложения Google.

Рекомендуем
Новые штрафы, дельные лайфхаки, тест-драйвы... Обсудим?!

В числе опций – адаптивный «круиз», панорамная крыша, фоновая подсветка с выбором из 48 оттенков, аудиосистема Harman/Kardon.

Выпускать Boreal будут на предприятиях Renault Group в Куритибе (Бразилия) и в турецкой Бурсе.

На запланированные рынки модель поэтапно выйдет в течение этого и следующего года.

По дизайну Renault Boreal не будет клоном Dacia Bigster.
Собирать Renault Boreal будут в Бразилии и Турции.
В медиасистему Renault Boreal интегрированы онлайн-сервисы и приложения Google.
Отделанный экокожей салон Renault Boreal может быть бежевым или синим.
  • О комплектациях и характеристиках кроссовера Dacia Bigster рассказано тут.

  • «За рулем» теперь можно смотреть на RuTube
Подпишитесь на «За рулем» в
Милешкин Кирилл
Фото:Renault
Количество просмотров 38206
15.08.2025 
Фото:Renault
Поделиться:
Оцените материал:
0