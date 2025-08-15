Высокий клиренс, богатое оснащение: Renault рассекретила новый кроссовер
Марка Renault рассекретила кроссовер Boreal. Под французским брендом он станет продаваться в более чем 70 странах мира, но не в Западной Европе. Там он уже известен под румынским именем Dacia Bigster.
Новинка по габаритам (4556×1841×1650 мм) и базе (2702 мм) близка к исходнику. В ее основе платформа CMF-B в усиленном исполнении с приставкой RMP. Дизайн кузова и интерьера Дачию впрямую не копирует.
Клиренс у Renault Boreal декларируется приличный – 213 мм. Однако полного привода пока нет, он появится позже у гибридных версий. Единственный турбомотор 1.3 в зависимости от рынка выдает от 138 до 163 л. с. С ним в тандеме работает 6‑ступенчатый преселективный робот.
Дисплеи на приборной панели по нынешним временам небольшие: диагональ обоих 10 дюймов.
В числе опций – адаптивный «круиз», панорамная крыша, фоновая подсветка с выбором из 48 оттенков, аудиосистема Harman/Kardon.
Выпускать Boreal будут на предприятиях Renault Group в Куритибе (Бразилия) и в турецкой Бурсе.
На запланированные рынки модель поэтапно выйдет в течение этого и следующего года.
