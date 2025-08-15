Высокий клиренс, богатое оснащение: Renault рассекретила новый кроссовер

«За рулем» рассказал об основных отличиях нового Renault Boreal от Dacia Bigster

Марка Renault рассекретила кроссовер Boreal. Под французским брендом он станет продаваться в более чем 70 странах мира, но не в Западной Европе. Там он уже известен под румынским именем Dacia Bigster.

Новинка по габаритам (4556×1841×1650 мм) и базе (2702 мм) близка к исходнику. В ее основе платформа CMF-B в усиленном исполнении с приставкой RMP. Дизайн кузова и интерьера Дачию впрямую не копирует.

Клиренс у Renault Boreal декларируется приличный – 213 мм. Однако полного привода пока нет, он появится позже у гибридных версий. Единственный турбомотор 1.3 в зависимости от рынка выдает от 138 до 163 л. с. С ним в тандеме работает 6‑ступенчатый преселективный робот.

По дизайну Renault Boreal не будет клоном Dacia Bigster.

Дисплеи на приборной панели по нынешним временам небольшие: диагональ обоих 10 дюймов.

В медиасистему Renault Boreal интегрированы онлайн-сервисы и приложения Google.

В числе опций – адаптивный «круиз», панорамная крыша, фоновая подсветка с выбором из 48 оттенков, аудиосистема Harman/Kardon.

Выпускать Boreal будут на предприятиях Renault Group в Куритибе (Бразилия) и в турецкой Бурсе.

На запланированные рынки модель поэтапно выйдет в течение этого и следующего года.

