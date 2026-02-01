#
МолнияВыиграй ЛадуЭлектромобильностьЖурнал на домРазборка неделиУтильсборСкидки на автоРейтингиАвтоподборШтрафыПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиЭксклюзивАвтоспортНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Мы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Безопасность победила эффект: почему давно назрела проблема с выдвижными дверными ручками
4 февраля
Безопасность победила эффект: почему давно назрела проблема с выдвижными дверными ручками
Автоэксперты одобрили решение Китая запретить...
Сэкономить не получится: названы недостатки установки ГБО
4 февраля
Сэкономить не получится: названы недостатки установки ГБО
«Автодом» перечислил семь минусов владения...
В России могут начать производство разных моделей BMW
4 февраля
В России могут начать производство разных моделей BMW
Эксперт Чернов: На заводе «Автотор» могут...

Toyota готовит абсолютно новый крупный кроссовер: появились первые изображения

Компания Toyota представила тизер крупного трёхрядного электрокроссовера

Toyota опубликовала тизер грядущего электрокроссовера, который обещает стать новым заметным игроком в сегменте больших SUV.

Тизер нового электрокроссовера Toyota
Тизер нового электрокроссовера Toyota

Рекомендуем
20 000 км с большим китайским рамником: чем он удивил

Судя по очертаниям на изображении и совпадению с патентными эскизами, автомобиль будет трёхрядным и полностью электрическим. Это вызывает предположения, что новинка – серийный вариант концепта bZ Large SUV, продемонстрированного ещё в 2021 году: пропорции кузова, его архитектура и светящаяся полоса на задней части совпадают.

Пока точное имя модели не подтверждено. Между тем Toyota постепенно сокращает использование марки bZ, поэтому велика вероятность, что кроссовер появится под именем Highlander, но уже в электрофицированном формате. Это может упростить восприятие новинки на рынке и привлечь поклонников популярной линейки.

Тизер нового электрокроссовера Toyota
Тизер нового электрокроссовера Toyota
«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ

Производство нового SUV будет налажено в США на заводе в Кентукки. Тяговые аккумуляторы для электромобиля поставит фабрика Toyota, расположенная в Северной Каролине, что подчёркивает американский вектор производства и ориентацию на местный рынок.

Тизер нового электрокроссовера Toyota
Тизер нового электрокроссовера Toyota
Тизер нового электрокроссовера Toyota
Тизер нового электрокроссовера Toyota
Тизер нового электрокроссовера Toyota
Рекомендуем

РОЗЫГРЫШ АВТОМОБИЛЯ!

Голосование в самой престижной автомобильной премии России Гран-При «За рулем» уже началось. К участию в конкурсе мы допускаем только новые модели, без учета рестайлингов. В этом году на авторынке страны было 54 новинки. Заполните анкету и получите шанс выиграть автомобиль Лада Искра!

ГОЛОСОВАТЬ В ГРАН-ПРИ «ЗА РУЛЕМ»

Источник:  Российская газета
Подпишитесь на «За рулем» в сервисах GoogleGoogle
Лежнин Роман
Фото:Toyota
Количество просмотров 3275
01.02.2026 
Фото:Toyota
Поделиться:
Оцените материал:
0