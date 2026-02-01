Toyota готовит абсолютно новый крупный кроссовер: появились первые изображения

Компания Toyota представила тизер крупного трёхрядного электрокроссовера

Toyota опубликовала тизер грядущего электрокроссовера, который обещает стать новым заметным игроком в сегменте больших SUV.

Тизер нового электрокроссовера Toyota

Судя по очертаниям на изображении и совпадению с патентными эскизами, автомобиль будет трёхрядным и полностью электрическим. Это вызывает предположения, что новинка – серийный вариант концепта bZ Large SUV, продемонстрированного ещё в 2021 году: пропорции кузова, его архитектура и светящаяся полоса на задней части совпадают.

Пока точное имя модели не подтверждено. Между тем Toyota постепенно сокращает использование марки bZ, поэтому велика вероятность, что кроссовер появится под именем Highlander, но уже в электрофицированном формате. Это может упростить восприятие новинки на рынке и привлечь поклонников популярной линейки.

Производство нового SUV будет налажено в США на заводе в Кентукки. Тяговые аккумуляторы для электромобиля поставит фабрика Toyota, расположенная в Северной Каролине, что подчёркивает американский вектор производства и ориентацию на местный рынок.

