#
МолнияВыиграй ЛадуЭлектромобильностьЖурнал на домРазборка неделиУтильсборСкидки на автоРейтингиАвтоподборШтрафыПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиЭксклюзивАвтоспортНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Мы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Два китайских автобренда ответили на слухи об уходе с российского рынка
12 февраля
Два китайских автобренда ответили на слухи об уходе с российского рынка
Bestune и Dongfeng опровергли слухи о...
Skoda Rapid
12 февраля
Знакомая Шкода в хорошей комплектации снова продается в РФ
Новые Skoda Rapid 2022 года продаются в России...
Эти простых правила продлят жизнь двигателю вашего нового автомобиля
12 февраля
Эти простых правила продлят жизнь двигателю вашего нового автомобиля
АВТОВАЗ назвал три правила продления срока...

Старая Honda с пробегом 1 млн км успешно прошла 24-часовой тест на выносливость

Honda Accord с пробегом 978 294 км преодолел 2181 км за 24 часа без поломок

Компания GAC Honda поделилась результатами уникального испытания Accord шестого поколения, который прошёл первый в автомобильной индустрии 24-часовой тест на выносливость для машины с пробегом в миллион километров.

Рекомендуем
20 000 км с большим китайским рамником: чем он удивил

На деле пробег испытуемого автомобиля составлял 978 294 км, что в компании условно приняли за отметку в один миллион. За сутки автомобиль успел преодолеть 2181 км, при этом ни одной поломки или сбоя не зафиксировали.

Во время испытания максимальная скорость достигала 145 км/ч, а средний расход топлива составил 8,09 литров на 100 километров. Отметим, что испытуемый Accord долгое время был в частной эксплуатации, проходя только плановое обслуживание и замену расходных материалов. При этом никаких конструктивных изменений с момента выпуска в нем не проводилось.

Honda Accord
Honda Accord

«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ

Перед стартом проверки GAC Honda провела тщательный техосмотр машины, который не выявил никаких отклонений: ключевые элементы сохранились в заводском виде, двигатель VTEC не показывал признаков износа, таких как закоксовка или повышенный расход масла. Также сайлентблоки подвески остались целыми, а электронные датчики функционировали как в новом автомобиле.

Модель Honda Accord шестого поколения, известная под индексом CG, впервые увидела свет в августе 1997 года. К 1999 году GAC Honda начала её производство на собственном заводе. Машина оснащалась 2,3-литровым двигателем VTEC, зависимой пятирычажной задней подвеской и системой впрыска топлива с программным управлением.

Рекомендуем

РОЗЫГРЫШ АВТОМОБИЛЯ!

Голосование в самой престижной автомобильной премии России Гран-При «За рулем» уже началось. К участию в конкурсе мы допускаем только новые модели, без учета рестайлингов. В этом году на авторынке страны было 54 новинки. Заполните анкету и получите шанс выиграть автомобиль Лада Искра!

ГОЛОСОВАТЬ В ГРАН-ПРИ «ЗА РУЛЕМ»

Источник:  ITHome
Подпишитесь на «За рулем» в сервисах GoogleGoogle
Лежнин Роман
Фото:ITHome
Количество просмотров 5754
01.02.2026 
Фото:ITHome
Поделиться:
Оцените материал:
0

Отзывы о Honda Accord

К сожалению, на данный момент отзывов нет. Будь первым!

Написать отзыв