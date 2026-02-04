Названы самые угоняемые марки и модели в РФ в 2025 году

Страховщики: чаще всего в 2025 году угоняли машины марки Geely

По итогам 2025 года количество угонов немного снизилось – на 4%, но зафиксированы изменения предпочтений преступников, по данным компании ВСК. Самой угоняемой маркой в 2025 году стала Geely, а больше всего злоумышленники охотились за седаном Emgrand.

Второе место занимает Kia, а самой популярной моделью стал фастбек Stinger.

Также популярны у угонщиков были Lada (Granta), Hyundai (Creta и Santa Fe) и Toyota (все модели Land Cruiser).

Доля китайских марок в общей структуре угонов выросла на 1% – до 27% в 2025 году. Помимо Geely и Lixiang интерес у угонщиков вызывали машины бренда Chery.

Меньше всего угоняли машины премиум-сегмента: их доля в общем объеме хищений упала с 26% до 15%. Кроме Li Auto в список самых угоняемых попали Lexus, Mercedes-Benz и Land Rover.

