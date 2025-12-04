Недорогой седан уходит с рынка России
Geely Emgrand IV поколения, являвшийся самой доступной моделью бренда в российской линейке, судя по всему, покидает рынок РФ.
Источник пишет, что информация о модели исчезла с официального российского сайта марки, а дилеры, у которых еще есть такие машины, распродают остатки. Поставки модели текущей генерации в РФ не планируются, сообщает источник со ссылкой на официальных представителей Geely Motors. Отметим, что в Китае Emgrand только что сменил поколение, но путь прежней версии в РФ прервался, главным образом, не из-за этого.
Дело в появлении клона под названием Belgee S50, производимого белорусским предприятием «Белджи». Копия получилась дешевле оригинала, а потом еще и цены на Emgrand подросли. Актуальные прайсы на Belgee S50 лежат в диапазоне 1 849 990 – 2 269 990 рублей.
Вернется ли к нам Emgrand в новом обличье, как это было с Coolray?
