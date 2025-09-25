#
Названы модели Lada, которые заменят иномарки в такси
25 сентября
Названы модели Lada, которые заменят иномарки в такси
АВТОВАЗ поставит в таксопарки России 4 тысячи...
Этот добротный седан будет заметно дешевле китайского оригинала

Дилер Belgee: цены седана S50 окажутся на 150 т.р. ниже, чем у Geely Emgrand

Цены на белорусский аналог Geely Emgrand, седан Belgee S50, пока не объявлены, но первые экземпляры начинают появляться у дилеров – и уже есть первые ориентиры по прайсам.

По предварительным оценкам, Belgee S50 окажется доступнее своего китайского аналога Geely Emgrand примерно на 150 тысяч рублей, пишет источник со ссылкой на представителя дилерского центра Belgee в РФ. По данным другого дилера, в России белорусский седан будет предлагаться в трех комплектациях: Active, Style и Prestige, с единым для всех двигателем – 1.5 турбо на 122 л.с.

В паре с ним, в зависимости от комплектации, стоит либо 5-ступенчатая МКП, либо 6-диапазонный классический автомат.

Так столько же будут стоить «Эмгранды из Белоруссии»? Как сообщают инсайдеры, цена одного из выставленных в салоне автомобилей в старшей версии Prestige составляет 2 159 990 рублей без учета скидок. Разумеется, пока это предварительная информация – официальные цены будут озвучены на днях. Остается отметить, что актуальные цены на Geely Emgrand китайской сборки, с учетом объявленных в сентябре скидок, лежат в диапазоне от 1,835 до 2,319 рублей.

Источник:  Китайские автомобили
Иннокентий Кишкурно
Количество просмотров 2
25.09.2025 
0

Отзывы о Geely Emgrand

К сожалению, на данный момент отзывов нет. Будь первым!

Написать отзыв