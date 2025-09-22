Недорогие добротные седаны появились у дилеров в РФ

Дилеры Belgee в России получили первые товарные седаны Belgee S50

В автосалонах белорусского бренда Belgee появились первые товарные седаны Belgee S50, сообщает источник.

Одну из таких машин сфотографировали в дилерском центре – уточняется, что цена автомобиля в комплектации Prestige составляет 2 159 990 рублей без учета скидок.

Как ранее сообщал «За рулем», официальная презентация этой модели в России ожидается лишь в конце сентября, а вот на рынке Республики Беларусь Belgee S50 уже представлен.

По сути, Belgee S50 – это новый Geely Emgrand белорусской сборки.

Отметим, что «изначальная» китайская модель в России продается: ранее цены на Geely Emgrand составляли от 2,18 млн до 2,66 млн рублей в зависимости от выбранной комплектации, но после объявленных в сентябре скидок диапазон цен – от 1,835 до 2,319 млн рублей.

Что касается полного прайса на вариант белорусской сборки, то пока он неизвестен – его должны обнародовать на днях. Тогда же станут известны технические характеристики. Для понимания: китайская модель предлагается с 1,5-литровым атмосферным двигателем мощностью 122 л.с. в паре с 5-ступенчатой механикой или 6-ступенчатым автоматом.