Бренд Belgee анонсировал новую модель для России
Презентация третьей модели белорусского бренда Belgee на российском рынке запланирована на конец сентября.
Об этом сообщает издание Quto, ссылаясь на информацию от представителей компании. Однако конкретные детали о новинке пока не раскрыты. Согласно предположениям, новой моделью станет переименованный Geely Emgrand, который в Белоруссии уже продается под названием Belgee S50.
На российском рынке Belgee представлена кроссоверами X50 (ранее известным как Coolray) и X70 (бывший Atlas Pro), которые производятся на заводе СЗАО «Белджи» в Минской области.
В России Geely Emgrand доступен с 1,5-литровым атмосферным двигателем мощностью 122 л.с., который разгоняет автомобиль до 100 км/ч за 12,9 секунды.
Автомобиль предлагается с 5-ступенчатой механикой или 6-ступенчатым автоматом. Цены на модель варьируются от 2,18 млн до 2,66 млн рублей в зависимости от выбранной комплектации.
Ранее «За рулем» сообщал, что АВТОВАЗ опубликовал условия действия фирменных скидок на автомобили Lada в сентябре.
- «За рулем» можно читать и в Телеграм