Бренд Belgee анонсировал новую модель для России

Премьера новой модели марки Belgee пройдет в РФ в конце сентября

Презентация третьей модели белорусского бренда Belgee на российском рынке запланирована на конец сентября.

Об этом сообщает издание Quto, ссылаясь на информацию от представителей компании. Однако конкретные детали о новинке пока не раскрыты. Согласно предположениям, новой моделью станет переименованный Geely Emgrand, который в Белоруссии уже продается под названием Belgee S50.

На российском рынке Belgee представлена кроссоверами X50 (ранее известным как Coolray) и X70 (бывший Atlas Pro), которые производятся на заводе СЗАО «Белджи» в Минской области.

В России Geely Emgrand доступен с 1,5-литровым атмосферным двигателем мощностью 122 л.с., который разгоняет автомобиль до 100 км/ч за 12,9 секунды.

Автомобиль предлагается с 5-ступенчатой механикой или 6-ступенчатым автоматом. Цены на модель варьируются от 2,18 млн до 2,66 млн рублей в зависимости от выбранной комплектации.

Ранее «За рулем» сообщал, что АВТОВАЗ опубликовал условия действия фирменных скидок на автомобили Lada в сентябре.