Geely хочет выпускать автомобили на заводах Ford: в чем смысл?

Reuters: Geely может начать выпускать автомобили на заводах Ford в Европе

Geely и Ford, судя по всему, ищут точки для взаимовыгодного сотрудничества. По данным агентства Reuters, которое ссылается на информированные источники, компании уже несколько месяцев тайно обсуждают стратегическое партнерство. Речь идет даже не об одном, а о нескольких возможных направлениях работы вместе.

Самое конкретное из них – использование китайским концерном свободных мощностей Ford в Европе. На деле это выглядело бы так: Geely выпускала бы свои модели для европейского рынка прямо на заводах американского автогиганта. Переговоры по этой части, как говорят источники, продвинулись дальше всего. Кстати, на этой неделе делегация Ford должна отправиться в Китай, чтобы оживить дискуссию, а перед этим топ-менеджеры обеих фирм встречались в Мичигане.

Но производством дело может не ограничиться. Параллельно стороны присматриваются к совместным технологическим проектам, включая разработку систем автономного вождения. В общем, диалог идёт по широкому фронту.

Официально компании комментируют ситуацию крайне сдержанно. В Geely просто отказались что-либо говорить. Представитель Ford выдал стандартную отговорку: мол, мы постоянно общаемся с разными компаниями на разные темы, и такие разговоры иногда приводят к чему-то, а иногда – нет.

Для Geely подобные альянсы – вообще-то обычная практика. Они уже успешно сотрудничают с Mercedes-Benz, снабдив новый CLA двигателем совместной разработки. А вместе с Renault китайцы создали компактную гибридную установку Horse C15. Так что партнёрство с Ford вписалось бы в общую стратегию.

Со стороны американцев интерес тоже понятен. Ford весной 2025-го объявил о серьезных сокращениях в Европе – планировалось уволить около 4 тысяч человек, или 14% местных сотрудников. Основные причины – вялый спрос на электромобили, недостаточная господдержка и жесткая конкуренция с китайскими брендами.

Особенно тяжело пришлось немецким заводам, где даже прошли забастовки. Загрузка простаивающих мощностей производством для Geely могла бы стать разумным выходом из сложной ситуации.

