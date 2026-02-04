#
Два китайских автобренда ответили на слухи об уходе с российского рынка
12 февраля
Два китайских автобренда ответили на слухи об уходе с российского рынка
Bestune и Dongfeng опровергли слухи о...
Skoda Rapid
12 февраля
Знакомая Шкода в хорошей комплектации снова продается в РФ
Новые Skoda Rapid 2022 года продаются в России...
Эти простых правила продлят жизнь двигателю вашего нового автомобиля
12 февраля
Эти простых правила продлят жизнь двигателю вашего нового автомобиля
АВТОВАЗ назвал три правила продления срока...

Продажи этих «японцев» резко увеличились в России

Регистрации автомобилей Honda в России выросли на 18%

В 2025 году в РФ на учет было поставлено почти 3,2 тыс. новых автомобилей Honda, что на 18% больше, чем годом ранее.

Кроссовер вместо Кашкая: надежные варианты до 1,5 млн рублей

Регистрации в России Honda с пробегом в тот же период выросли на 12%. Такие данные привел гендиректор аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков. На фоне роста в России выпуск авто бренда в мире уменьшилось.

По данным «Автостата», в 2025 году на учет поставили 3166 новых машин Honda. Это на 18% больше, чем в 2024 году. Также в течение прошлого года граждане РФ ввезли 78,3 тыс. автомобилей данной марки c пробегом (+12%)», уточнил Целиков.

Выпуск машин Honda в Японии в 2025 году упал на 0,5% и составил 689,8 тыс. единиц, на зарубежных заводах производство этих авто упало на 11%. Уменьшилось производство Honda и на крупнейших мировых рынках, в Китае и США: на 16% и 6% соответственно.

Ранее «За рулем» сообщал, что будет с продажами китайских авто в 2026 году.

Источник:  Телеграм-канал Сергея Целикова
Ушакова Ирина
Фото:roboflow.com
Количество просмотров 357
04.02.2026 
Фото:roboflow.com
