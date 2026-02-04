Продажи этих «японцев» резко увеличились в России

Регистрации автомобилей Honda в России выросли на 18%

В 2025 году в РФ на учет было поставлено почти 3,2 тыс. новых автомобилей Honda, что на 18% больше, чем годом ранее.

Регистрации в России Honda с пробегом в тот же период выросли на 12%. Такие данные привел гендиректор аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков. На фоне роста в России выпуск авто бренда в мире уменьшилось.

По данным «Автостата», в 2025 году на учет поставили 3166 новых машин Honda. Это на 18% больше, чем в 2024 году. Также в течение прошлого года граждане РФ ввезли 78,3 тыс. автомобилей данной марки c пробегом (+12%)», уточнил Целиков.

Выпуск машин Honda в Японии в 2025 году упал на 0,5% и составил 689,8 тыс. единиц, на зарубежных заводах производство этих авто упало на 11%. Уменьшилось производство Honda и на крупнейших мировых рынках, в Китае и США: на 16% и 6% соответственно.

