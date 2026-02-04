#
Сэкономить не получится: названы недостатки установки ГБО

«Автодом» перечислил семь минусов владения машиной с газобаллонным оборудованием

О неочевидных минусах ГБО рассказал заместитель генерального директора по VIP-направлению ГК «Автодом» Роман Тимашов.

Комментарий эксперта

Роман Тимашов, заместитель генерального директора по VIP-направлению ГК «Автодом»:

– Главный минус газобаллонного оборудования (ГБО) – его цена. Сейчас газ дешевле бензина в 2 раза, соответственно, чтобы окупить установку, необходимо проехать на газу примерно 30 тыс. километров. Для кого-то это три месяца эксплуатации, а для кого-то – три года.

Техническая сторона вопроса также требует внимания. Установка большого газового баллона обязательно крадет полезное пространство в багажнике или уменьшает клиренс, если он монтируется под днищем, что напрямую влияет на геометрическую проходимость. Солидный дополнительный вес увеличивает общую массу машины, меняя ее поведение на дороге, заметил эксперт.

Обслуживание и ремонт ГБО требуют узкоспециализированных сервисных центров, их не так много, как обычных СТО. Это может создать трудности в дальних поездках или при необходимости срочного ремонта. Если машина новая и имеет дилерскую гарантию, то вопрос полноценной гарантии после установки ГБО остается открытым.

Еще один важный нюанс – это влияние на характеристики мотора. Даже современное продвинутое ГБО может не давать мотору раскрыть весь его заводской потенциал. Речь идет о небольшой, но ощутимой потере в мощности на высоких оборотах и, что важнее, – о возможном влиянии на долговечность и ресурс высокофорсированных моторов.

Поэтому решение об установке ГБО требует взвешенного и индивидуального подхода. Экономия на каждом литре горючего может обернуться рядом скрытых издержек.

Ранее «За рулем» сообщал, что будет с продажами китайских авто в 2026 году.

