Сэкономить не получится: названы недостатки установки ГБО
О неочевидных минусах ГБО рассказал заместитель генерального директора по VIP-направлению ГК «Автодом» Роман Тимашов.
Комментарий эксперта
Роман Тимашов, заместитель генерального директора по VIP-направлению ГК «Автодом»:
– Главный минус газобаллонного оборудования (ГБО) – его цена. Сейчас газ дешевле бензина в 2 раза, соответственно, чтобы окупить установку, необходимо проехать на газу примерно 30 тыс. километров. Для кого-то это три месяца эксплуатации, а для кого-то – три года.
Техническая сторона вопроса также требует внимания. Установка большого газового баллона обязательно крадет полезное пространство в багажнике или уменьшает клиренс, если он монтируется под днищем, что напрямую влияет на геометрическую проходимость. Солидный дополнительный вес увеличивает общую массу машины, меняя ее поведение на дороге, заметил эксперт.
Обслуживание и ремонт ГБО требуют узкоспециализированных сервисных центров, их не так много, как обычных СТО. Это может создать трудности в дальних поездках или при необходимости срочного ремонта. Если машина новая и имеет дилерскую гарантию, то вопрос полноценной гарантии после установки ГБО остается открытым.
Еще один важный нюанс – это влияние на характеристики мотора. Даже современное продвинутое ГБО может не давать мотору раскрыть весь его заводской потенциал. Речь идет о небольшой, но ощутимой потере в мощности на высоких оборотах и, что важнее, – о возможном влиянии на долговечность и ресурс высокофорсированных моторов.
Поэтому решение об установке ГБО требует взвешенного и индивидуального подхода. Экономия на каждом литре горючего может обернуться рядом скрытых издержек.
