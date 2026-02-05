Город не щадит. Но мы подскажем, как правильно следить за своим авто

Авито Авто: как сохранить автомобиль в хорошем состоянии при любом пробеге

Постоянные пробки, короткие поездки, дорожные реагенты и пыль – городская эксплуатация безжалостно испытывает автомобиль на прочность.

Однако системный подход к уходу поможет поддерживать машину в отличной форме независимо от пройденных километров. Эксперты Авито Авто раскрыли простые, но эффективные правила ухода, которые защитят и внешний вид, и «начинку» вашего автомобиля даже в жестких условиях мегаполиса.

Кузов

Ухоженный кузов – это не просто красота, а прямой вклад в будущую стоимость автомобиля. Согласно проведенному исследованию, для 41% россиян, выбирающих машину с пробегом, состояние кузова является одним из ключевых критериев. Чтобы защитить лакокрасочное покрытие и металл, важно уделять внимание профилактике. Начните с антикоррозийной обработки скрытых полостей в первые месяцы владения, обновляя ее каждые 2-3 года.

Регулярно осматривайте кузов после мойки, оперативно закрашивая даже мелкие сколы, чтобы не допустить ржавчины. Защитить поверхность поможет твердый воск, который наносят раз в полгода, или более долговечное керамическое покрытие. Особое внимание зимой стоит уделять тщательной мойке арок и порогов от реагентов, а для лучшей видимости в непогоду полезно наносить на стекла состав «антидождь».

Техническое состояние

Не менее важен и регулярный контроль технического состояния, выходящий за рамки стандартного ТО. В условиях городского ритма полезно выработать привычку проверять уровни масла, охлаждающей и тормозной жидкостей, а также осматривать место стоянки на предмет подтеков жидкостей авто.

Заправляйтесь только на проверенных АЗС, чтобы некачественное топливо не сокращало ресурс двигателя, и следите за давлением в шинах. Когда пробег приближается к 50 тыс. км, автомобилю требуется повышенное внимание: проверьте на сервисе сайлентблоки и рулевые наконечники, замените технические жидкости, включая антифриз и жидкость в коробке передач. Перед зимой также оцените заряд аккумулятора и состояние свечей зажигания.

Эти несложные, но системные действия – надежная инвестиция в долголетие и безупречный вид вашего автомобиля, которые помогут ему уверенно чувствовать себя и в пробках, и при смене владельца.

