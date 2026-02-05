#
МолнияВыиграй ЛадуЭлектромобильностьЖурнал на домРазборка неделиУтильсборСкидки на автоРейтингиАвтоподборШтрафыПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиЭксклюзивАвтоспортНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Мы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Два китайских автобренда ответили на слухи об уходе с российского рынка
12 февраля
Два китайских автобренда ответили на слухи об уходе с российского рынка
Bestune и Dongfeng опровергли слухи о...
Skoda Rapid
12 февраля
Знакомая Шкода в хорошей комплектации снова продается в РФ
Новые Skoda Rapid 2022 года продаются в России...
Эти простых правила продлят жизнь двигателю вашего нового автомобиля
12 февраля
Эти простых правила продлят жизнь двигателю вашего нового автомобиля
АВТОВАЗ назвал три правила продления срока...

Город не щадит. Но мы подскажем, как правильно следить за своим авто

Авито Авто: как сохранить автомобиль в хорошем состоянии при любом пробеге

Постоянные пробки, короткие поездки, дорожные реагенты и пыль – городская эксплуатация безжалостно испытывает автомобиль на прочность.

Рекомендуем
Ледяные ловушки: как не превратить зимнюю дорогу в полосу препятствий

Однако системный подход к уходу поможет поддерживать машину в отличной форме независимо от пройденных километров. Эксперты Авито Авто раскрыли простые, но эффективные правила ухода, которые защитят и внешний вид, и «начинку» вашего автомобиля даже в жестких условиях мегаполиса.

Кузов

Ухоженный кузов – это не просто красота, а прямой вклад в будущую стоимость автомобиля. Согласно проведенному исследованию, для 41% россиян, выбирающих машину с пробегом, состояние кузова является одним из ключевых критериев. Чтобы защитить лакокрасочное покрытие и металл, важно уделять внимание профилактике. Начните с антикоррозийной обработки скрытых полостей в первые месяцы владения, обновляя ее каждые 2-3 года.

«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ

Регулярно осматривайте кузов после мойки, оперативно закрашивая даже мелкие сколы, чтобы не допустить ржавчины. Защитить поверхность поможет твердый воск, который наносят раз в полгода, или более долговечное керамическое покрытие. Особое внимание зимой стоит уделять тщательной мойке арок и порогов от реагентов, а для лучшей видимости в непогоду полезно наносить на стекла состав «антидождь».

Техническое состояние

Не менее важен и регулярный контроль технического состояния, выходящий за рамки стандартного ТО. В условиях городского ритма полезно выработать привычку проверять уровни масла, охлаждающей и тормозной жидкостей, а также осматривать место стоянки на предмет подтеков жидкостей авто.

Рекомендуем
Одно движение после аварии, и ты – пешеход

Заправляйтесь только на проверенных АЗС, чтобы некачественное топливо не сокращало ресурс двигателя, и следите за давлением в шинах. Когда пробег приближается к 50 тыс. км, автомобилю требуется повышенное внимание: проверьте на сервисе сайлентблоки и рулевые наконечники, замените технические жидкости, включая антифриз и жидкость в коробке передач. Перед зимой также оцените заряд аккумулятора и состояние свечей зажигания.

Эти несложные, но системные действия – надежная инвестиция в долголетие и безупречный вид вашего автомобиля, которые помогут ему уверенно чувствовать себя и в пробках, и при смене владельца.

Рекомендуем

РОЗЫГРЫШ АВТОМОБИЛЯ!

Голосование в самой престижной автомобильной премии России Гран-При «За рулем» уже началось. К участию в конкурсе мы допускаем только новые модели, без учета рестайлингов. В этом году на авторынке страны было 54 новинки. Заполните анкету и получите шанс выиграть автомобиль Лада Искра!

ГОЛОСОВАТЬ В ГРАН-ПРИ «ЗА РУЛЕМ»

Подпишитесь на «За рулем» в сервисах GoogleGoogle
Алексеева Елена
Фото:freepik / prostooleh
Количество просмотров 268
05.02.2026 
Фото:freepik / prostooleh
Поделиться:
Оцените материал:
0