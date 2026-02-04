#
Безопасность победила эффект: почему давно назрела проблема с выдвижными дверными ручками

Автоэксперты одобрили решение Китая запретить скрытые ручки в авто

Автомобильный мир отреагировал на решение китайских властей запретить производство машин со скрытыми и электронными дверными ручками.

Эксперт Петр Баканов пояснил, что, несмотря на заверения производителей в безопасности, были зафиксированы аварийные случаи, а в сильные морозы после ледяного дождя механизмы часто отказывают.

Главная проблема – трудности с открытием дверей после ДТП для спасателей, хотя внутри машины обычно предусмотрены механические дублирующие системы.

Вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр отметил, что тренд на такие ручки является общемировым, и решение Китая может задать новый вектор для всей индустрии. Если китайский регулятор пришел к таким выводам, вероятно, производителям придется искать новые решения, сочетающие дизайн и безопасность.

Автоэксперт Игорь Моржаретто напомнил, что моду на эту технологию задала компания Land Rover, а затем она широко распространилась, особенно в Китае, где их ставили даже на бюджетные модели.

Специалисты сходятся во мнении, что, хотя скрытые ручки улучшают аэродинамику и выглядят эффектно, их недостатки перевешивают преимущества. Запрет может стимулировать автопроизводителей вернуться к более простым и безотказным механизмам, при этом продолжится работа над новым дизайном.

Источник:  RT
