Фургон с подогревом сиденья, мотором 154 л. с. и гарантией 3 года: известна цена

МБ Рус начал продажи обновлённого фургона Foton Toano Pro за 3,35 млн рублей

Дистрибьютор МБ Рус вывел на российский рынок обновленную версию коммерческого фургона Foton Toano Pro. Заявленная цена новинки – 3 миллиона 350 тысяч рублей.

Внешне машина получила свежую решётку радиатора, другой бампер, а также светодиодную оптику с повторителями поворотов. Изменения коснулись и эргономики: форма перегородки между кабиной и грузовым отсеком стала удобнее.

Габариты фургона – почти 6 метров в длину, 2,1 метра в ширину и 2,7 метра в высоту. Внутри можно разместить груз в отсеке размером 3,58×1,78×1,95 метра. Для его крепления по бокам предусмотрены такелажные петли. Дорожный просвет зависит от версии: 180 мм у модели с односкатной ошиновкой и 165 мм – с двускатной.

Технические характеристики и оснащение

Под капотом теперь работает новый 2,5-литровый дизель Aucan. Его отдача – 154 лошадиные силы и 415 Нм крутящего момента, а экологический класс соответствует стандарту «Евро-5». С двигателем сочетается 6-ступенчатая механика. Учитывая российские реалии, инженеры добавили подогрев топливной системы. Емкость топливного бака – 80 литров.

В салоне позаботились о комфорте водителя: увеличили диапазон регулировок кресла, а за дополнительную плату можно установить подрессоренное сиденье с обогревом, вентиляцией и настройкой жесткости под вес. Рулевая колонка регулируется по вылету и высоте, а на руле размещены мультимедийные клавиши. Штатная система включает поддержку Bluetooth, CarBit, камеру заднего вида и USB-порты для зарядки.

Foton Toano Pro

Стандартный набор опций довольно богат: кондиционер, круиз-контроль, электростеклоподъемники, обогреваемые и регулируемые зеркала с повторителями поворотов, задние парктроники. Безопасность обеспечивают две фронтальные подушки, ABS, ESP, система контроля давления в шинах и электронный стояночный тормоз.

Варианты исполнения и гарантия

На платформе этого фургона доступны разные модификации, включая 15-местный микроавтобус. В такой версии с панорамным остеклением появляется отдельный кондиционер для пассажирского отсека, воздуховоды над сиденьями, полки для багажа и вентиляционный люк в крыше.

На всю машину производитель дает гарантию 3 года, причем без каких-либо ограничений по общему пробегу.

