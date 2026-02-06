На эти автомобили дают самые большие скидки в России

Скидки на новые авто остались: обзор по брендам

Хотя глобальные скидки на новые машины в России сильно сжались, некоторые производители всё ещё держат специальные предложения. Вот на что можно рассчитывать прямо сейчас, если планируете покупку.

Китайские бренды: Haval, Tank, Wey

На пикап GWM Poer в самой простой версии с мотором 2.0 турбо действует фиксированная скидка в 100 тысяч рублей, снижая его цену до 3.7 млн. Старшие комплектации этой модели продаются уже без подобных бонусов. Бренд Wey предлагает прямые скидки от 150 до 450 тысяч рублей на свои кроссоверы, а у Tank выгоды сохранились для моделей 500 и 700.

При этом на многие модели скидки становятся доступны только по условиям кредита или при сдаче старого авто. Так обстоят дела с Tank 300 и 400, где можно получить 200-250 тысяч рублей, или с купе-кроссовером Haval F7X 2025 года, где выгода достигает тех же 200 тысяч. Аналогичные комбинированные программы работают для Haval Jolion, Dargo и Dargo X.

Отдельно Haval предоставляет прямую скидку в 100 тысяч на кроссоверы H3, H5, H7 и H9. Если к покупке H3 или H7 добавить trade-in, общая выгода увеличится еще на 200 тысяч.

Автомобили Tenet и Chery

Для машин Tenet, которые собирают на бывшем заводе Volkswagen в Калуге, также есть предложения по trade-in. На кроссовер T8 полагается 150 тысяч рублей скидки, на T9 – 200 тысяч. Самый доступный T4 в эту программу не входит, зато с осени прошлого года его можно приобрести по государственным льготным программам кредитования и лизинга. Этими программами могут воспользоваться медики, учителя, многодетные семьи, военнослужащие и некоторые другие категории.

У Chery максимальная выгода за сдачу старой машины – 350 тысяч рублей – положена при покупке флагманского Tiggo 9. Для Tiggo 8 Pro Max это 250 тысяч, для Tiggo 7 Pro Max – 150 тысяч, для Tiggo 7L – 100 тысяч, а для седана Arrizo 8 – 50 тысяч рублей.

Geely, Belgee и Knewstar

На кроссоверы белорусской сборки Belgee X50 (это первое поколение Geely Coolray) максимальная скидка выглядит так: 150 тысяч рублей на базовую версию плюс до 250 тысяч за trade-in. На другие комплектации суммы скромнее – 125 и 140 тысяч соответственно. На модель X70 скидка в 80 тысяч предусмотрена только при условии обмена старого автомобиля.

Зато единственную модель марки Knewstar распродают очень активно. На электрокроссовер Knewstar 001 2024 года выпуска максимальная выгода доходит до 650 тысяч рублей, из которых 350 – прямая скидка, а 300 – за trade-in. На машины 2025 года общий размер скидки составляет 450 тысяч.

У самого Geely прямые скидки сохранились: 40-100 тысяч рублей на кроссоверы Monjaro и 245 тысяч на седаны Preface. Эти суммы можно комбинировать с выгодами за trade-in, которые действуют практически на весь модельный ряд.

JAC, Jetour, Changan

В линейке JAC скидка в 100 тысяч рублей установлена только на флагманский пикап T9 2026 года, после чего его цена составит 3.66 млн рублей. Jetour в начале года, на фоне общего роста цен, ввел скидку в 80 тысяч на кроссовер X70 Plus. У Changan выгода в 100 тысяч рублей действует на все комплектации обновленного CS75 Plus New 2025 года.

Дистрибьютор корейских кроссоверов KGM заявляет о выгодах до 600 тысяч на Rexton и до 900 тысяч на Torres. Бренд Soueast делает ставку на кредиты с низкими ежемесячными платежами, а Jaecoo предлагает программы со сниженной ставкой для кроссовера J8.

Отечественные производители

АВТОВАЗ предлагает скидку в 150 тысяч рублей на седан Lada Aura при покупке в кредит по фирменной программе и до 400 тысяч – при оформлении лизинга. Также компания напоминает о выгоде до 278 тысяч рублей при покупке Granta по кредиту с госсубсидией.

Ульяновский автозавод обещает выгоду до 303 тысяч рублей покупателям внедорожника «Патриот», если оформить покупку с господдержкой и trade-in. Отдельные скидки предусмотрены и для коммерческой техники УАЗ.

