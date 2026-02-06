Эти подержанные машины почти никто не покупает: список

Автоэксперт Черноусов рассказал, какие машины с пробегом никому не нужны

Директор департамента продаж автомобилей с пробегом компании «Рольф» Вадим Черноусов рассказал, какие подержанные машины никому не нужны.

Комментарий эксперта

Вадим Черноусов, директор департамента продаж автомобилей с пробегом компании «Рольф»:

– Рынок автомобилей с пробегом в России весьма объемен. И среди этого огромного количества моделей и марок есть те, которые несильно востребованы у российских автовладельцев.

Мы выделили пять марок автомобилей, которые пользуются наименьшим спросом у клиентов. Начнем с бренда Fiat. Известный итальянский производитель с крайне популярными маленькими моделями в Европе. В России интерес к данному бренду весьма ограниченный. Это подтверждает и статистика.

Второй бренд, по словам эксперта, – это Acura. Это обособленное подразделение Honda, специализирующееся на премиальных машинах. В РФ есть модели марки, но спрос на них очень небольшой, на грани погрешности.

Третья марка – Saab. Это шведская компания с большой историей, но популярностью в России не пользуется. Хотя есть и адепты бренда, даже разные группы, объединенные увлечением продукцией этой фирмы.

Почти не пользуется спросом марка Ravon. Это молодой бренд, родом из Узбекистана. У марки есть несколько моделей, но спроса почти нет.

И последний бренд в списке – Livan. Спрос на вторичке на модели данной марки практически отсутствует.

Эксперт отметил, что все модели перечисленных брендов имели в прошлом году в РФ одинаковый объем продаж – 10 штук.

