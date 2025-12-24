#
24 декабря
24 декабря
Простой мотор и надежная механика: трехдверный хэтчбек по цене Lada Vesta

Автоэксперт Зиновьев дал советы по выбору подержанного Fiat 500

Исторически трехдверные версии автомобилей были дешевле пятидверных, что оказалось их главным рыночным преимуществом наряду с большей жесткостью кузова.

Крутой внедорожник СССР — его можно встретить на дорогах до сих пор

Для России, где более 40% домохозяйств – это один человек, такая компоновка зачастую более рациональна, особенно с точки зрения стоимости.

Одним из доступных современных трехдверных хэтчбеков на вторичном рынке является Fiat 500. Его компактные размеры (длина 3571 мм, клиренс 130 мм) и небольшой багажник (185 л) идеально подходят для города. Стоимость варьируется от 1 до 2 млн рублей и зависит, в первую очередь, от состояния и комплектации, а не только от возраста и пробега.

Fiat 500
Мнение эксперта

Сергей Зиновьев, «За рулем»:

– Официально Fiat 500 предлагали с неплохими атмосферными моторами 1.2 (69 л.с.) и 1.4 (100 л.с.) в сочетаниях с очень живучей механикой либо слегка задумчивым и подтекающим 5-ступенчатым роботом Fiat Dualogic, который у нас мало где умеют чинить. Теоретически любая комбинация выдерживает пробег 250 тысяч км.

Из прочих вариантов (полностью электрический не в счет) наиболее интересен турбодвигатель 1.4 (135 л.с.) в паре с японским гидроавтоматом Aisin.

Fiat 500
Несмотря на компактность, Fiat 500 – удобный городской автомобиль. Он отличается простой и ремонтопригодной конструкцией, хорошей надежностью, неплохой базовой комплектацией и комфортом для двух человек. Задний ряд, рассчитанный на двоих, достаточно просторен для своего класса, но объем багажника минимален.

Полную версию материала про недорогие трехдверки читайте по ссылке.

Алексеева Елена
Фото:Fiat и «За рулем»
Количество просмотров 22
24.12.2025 
