В России официально появится новый феноменально экономичный седан

Седан BYD Seal 6 DM-i получил ОТТС в Казахстане для выхода на рынок ЕАЭС

Гибридный седан BYD Seal 6 DM-i сделал серьезный шаг к появлению в салонах стран Евразийского экономического союза, получив необходимый сертификат.

BYD Seal 6 DM-i

Одобрение типа транспортного средства было оформлено именно в Казахстане. Это открывает модели, известной на внутреннем рынке Китая как Qin L, путь к официальным дилерам.

Габариты новинки вполне соответствуют классу среднеразмерных седанов: почти 4,9 м в длину, 1,9 м в ширину и 1,5 м в высоту. Под капотом здесь работает параллельная гибридная система. Она объединяет бензиновый мотор объемом 1,5 литра, выдающий 101 л. с., и куда более мощный электродвигатель на 218 «лошадей».

Интерьер BYD Seal 6 DM-i

Именно такая комбинация и обеспечивает феноменальные цифры запаса хода. На одной только электротяге машина способна проехать до 103 километров. А вот в смешанном режиме, по данным цикла CLTC, общий пробег без заправки и подзарядки превышает 2020 километров. Вообще, подобные показатели сразу выводят модель в число абсолютных лидеров по дальнобойности в своем сегменте.

