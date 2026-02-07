Toyota показала свой абсолютно новый внедорожник изнутри: подробности и фото

Официальная презентация нового внедорожника Toyota состоится 10 февраля

Toyota приоткрыла завесу тайны над интерьером своего будущего внедорожника, опубликовав несколько тизерных изображений. Официальный дебют модели назначен уже на 10 февраля, и по салону уже можно понять, на кого она рассчитана.

Новый внедорожник Toyota

Вместо привычной трёхрядной схемы инженеры выбрали компоновку 2+2+2. Второй ряд здесь – это два отдельных «капитанских» кресла с регулировкой по высоте и продольному положению. Между ними оставили достаточно широкий проход, чтобы без проблем пробраться на третий ряд, что для многих семей станет настоящим спасением. Кстати, этот же проход теоретически позволяет перевозить длинномеры вроде лыж, правда, только если задние сиденья свободны.

Новый внедорожник Toyota

Технологической особенностью салона станет большой центральный экран, который будто парит перед панелью, и полноразмерная цифровая приборка. Про управление тоже подумали: система интеллектуального подключения будет соседствовать с сохранёнными физическими кнопками для основных функций – чтобы всё было под рукой без лишних поисков в меню.

Новый внедорожник Toyota

Большинство экспертов сходятся во мнении, что на снимках – новое поколение Highlander. Если догадки верны, то модель также получит панорамную стеклянную крышу, крупные колёса со сложным дизайном и камеры вместо традиционных боковых зеркал. В общем, японский автогигант явно нацелился на рынок больших и технологичных семейных автомобилей.

