#
МолнияВыиграй ЛадуЭлектромобильностьЖурнал на домРазборка неделиУтильсборСкидки на автоРейтингиАвтоподборШтрафыПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиЭксклюзивАвтоспортНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Мы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Два китайских автобренда ответили на слухи об уходе с российского рынка
12 февраля
Два китайских автобренда ответили на слухи об уходе с российского рынка
Bestune и Dongfeng опровергли слухи о...
Skoda Rapid
12 февраля
Знакомая Шкода в хорошей комплектации снова продается в РФ
Новые Skoda Rapid 2022 года продаются в России...
Эти простых правила продлят жизнь двигателю вашего нового автомобиля
12 февраля
Эти простых правила продлят жизнь двигателю вашего нового автомобиля
АВТОВАЗ назвал три правила продления срока...

Toyota показала свой абсолютно новый внедорожник изнутри: подробности и фото

Официальная презентация нового внедорожника Toyota состоится 10 февраля

Toyota приоткрыла завесу тайны над интерьером своего будущего внедорожника, опубликовав несколько тизерных изображений. Официальный дебют модели назначен уже на 10 февраля, и по салону уже можно понять, на кого она рассчитана.

Новый внедорожник Toyota
Новый внедорожник Toyota

Рекомендуем
Гарантия на автомобиль: где нам недоговаривают?

Вместо привычной трёхрядной схемы инженеры выбрали компоновку 2+2+2. Второй ряд здесь – это два отдельных «капитанских» кресла с регулировкой по высоте и продольному положению. Между ними оставили достаточно широкий проход, чтобы без проблем пробраться на третий ряд, что для многих семей станет настоящим спасением. Кстати, этот же проход теоретически позволяет перевозить длинномеры вроде лыж, правда, только если задние сиденья свободны.

Новый внедорожник Toyota
Новый внедорожник Toyota

Технологической особенностью салона станет большой центральный экран, который будто парит перед панелью, и полноразмерная цифровая приборка. Про управление тоже подумали: система интеллектуального подключения будет соседствовать с сохранёнными физическими кнопками для основных функций – чтобы всё было под рукой без лишних поисков в меню.

Новый внедорожник Toyota
Новый внедорожник Toyota
«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ

Большинство экспертов сходятся во мнении, что на снимках – новое поколение Highlander. Если догадки верны, то модель также получит панорамную стеклянную крышу, крупные колёса со сложным дизайном и камеры вместо традиционных боковых зеркал. В общем, японский автогигант явно нацелился на рынок больших и технологичных семейных автомобилей.

  • «За рулем» можно читать и в MAX
Рекомендуем

РОЗЫГРЫШ АВТОМОБИЛЯ!

Голосование в самой престижной автомобильной премии России Гран-При «За рулем» уже началось. К участию в конкурсе мы допускаем только новые модели, без учета рестайлингов. В этом году на авторынке страны было 54 новинки. Заполните анкету и получите шанс выиграть автомобиль Лада Искра!

ГОЛОСОВАТЬ В ГРАН-ПРИ «ЗА РУЛЕМ»

Источник:  My Drivers
Подпишитесь на «За рулем» в сервисах GoogleGoogle
Лежнин Роман
Фото:Autohome
Количество просмотров 1901
07.02.2026 
Фото:Autohome
Поделиться:
Оцените материал:
0