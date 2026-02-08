Абсолютно новый Pajero замечен на тестах: он сохранил свои внедорожные данные

Mitsubishi тестирует в Европе прототип нового поколения внедорожника Pajero

Работа над новым поколением Shogun идёт полным ходом. После тестов в Штатах прототип будущего рамного внедорожника Mitsubishi, известного в некоторых регионах как Pajero, уже колесит по дорогам Германии. Фотографии замаскированной машины попали в сеть благодаря изданию Auto Express.

Mitsubishi Pajero на тестах

По сути, японцы не планируют менять проверенную годами формулу. Пятое поколение останется большим, брутальным и готовым к серьёзному бездорожью за счёт классической лестничной рамы. Габаритами новинка, как ожидается, встанет в один ряд с Toyota Land Cruiser и Land Rover Discovery. Даже беглый взгляд на тестовые автомобили показывает, что от двигателей внутреннего сгорания компания не отказывается. Судя по силуэту, спереди нас ждёт массивная радиаторная решётка и в целом очень уверенный, даже агрессивный облик.

Вероятнее всего, дизайн нового Shogun перекликнется со стилем актуального пикапа L200 – угловатые линии, минимум излишеств и чистая утилитарность. На заснятых прототипах можно разглядеть такие опции, как панорамная крыша, боковые подножки и, конечно, внедорожная резина.

Под капотом, согласно слухам, базой станет доработанный 2.4-литровый дизельный двигатель, выдающий порядка 204 лошадиных сил. Но главный интерес представляет платформа: внедорожник, вероятно, построят на новой раме от пикапа L200, дебют которой намечен на 2026 год. Эта архитектура с полным приводом и несколькими режимами для бездорожья изначально заточена под гибридные силовые установки, так что появление электрифицированных версий – лишь вопрос времени.

Премьеру новинки стоит ждать примерно в середине 2026 года, а в салоны она начнёт поступать уже в 2027-м.

