#
МолнияВыиграй ЛадуЭлектромобильностьЖурнал на домРазборка неделиУтильсборСкидки на автоРейтингиАвтоподборШтрафыПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиЭксклюзивАвтоспортНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Мы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Два китайских автобренда ответили на слухи об уходе с российского рынка
12 февраля
Два китайских автобренда ответили на слухи об уходе с российского рынка
Bestune и Dongfeng опровергли слухи о...
Skoda Rapid
12 февраля
Знакомая Шкода в хорошей комплектации снова продается в РФ
Новые Skoda Rapid 2022 года продаются в России...
Эти простых правила продлят жизнь двигателю вашего нового автомобиля
12 февраля
Эти простых правила продлят жизнь двигателю вашего нового автомобиля
АВТОВАЗ назвал три правила продления срока...

Абсолютно новый Pajero замечен на тестах: он сохранил свои внедорожные данные

Mitsubishi тестирует в Европе прототип нового поколения внедорожника Pajero

Работа над новым поколением Shogun идёт полным ходом. После тестов в Штатах прототип будущего рамного внедорожника Mitsubishi, известного в некоторых регионах как Pajero, уже колесит по дорогам Германии. Фотографии замаскированной машины попали в сеть благодаря изданию Auto Express.

Mitsubishi Pajero на тестах
Mitsubishi Pajero на тестах

Рекомендуем
Гарантия на автомобиль: где нам недоговаривают?

По сути, японцы не планируют менять проверенную годами формулу. Пятое поколение останется большим, брутальным и готовым к серьёзному бездорожью за счёт классической лестничной рамы. Габаритами новинка, как ожидается, встанет в один ряд с Toyota Land Cruiser и Land Rover Discovery. Даже беглый взгляд на тестовые автомобили показывает, что от двигателей внутреннего сгорания компания не отказывается. Судя по силуэту, спереди нас ждёт массивная радиаторная решётка и в целом очень уверенный, даже агрессивный облик.

Mitsubishi Pajero на тестах
Mitsubishi Pajero на тестах

Вероятнее всего, дизайн нового Shogun перекликнется со стилем актуального пикапа L200 – угловатые линии, минимум излишеств и чистая утилитарность. На заснятых прототипах можно разглядеть такие опции, как панорамная крыша, боковые подножки и, конечно, внедорожная резина.

Mitsubishi Pajero на тестах
Mitsubishi Pajero на тестах
«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ

Под капотом, согласно слухам, базой станет доработанный 2.4-литровый дизельный двигатель, выдающий порядка 204 лошадиных сил. Но главный интерес представляет платформа: внедорожник, вероятно, построят на новой раме от пикапа L200, дебют которой намечен на 2026 год. Эта архитектура с полным приводом и несколькими режимами для бездорожья изначально заточена под гибридные силовые установки, так что появление электрифицированных версий – лишь вопрос времени.

Премьеру новинки стоит ждать примерно в середине 2026 года, а в салоны она начнёт поступать уже в 2027-м.

Mitsubishi Pajero на тестах
Mitsubishi Pajero на тестах
Mitsubishi Pajero на тестах
Mitsubishi Pajero на тестах
Mitsubishi Pajero на тестах
Mitsubishi Pajero на тестах
Mitsubishi Pajero на тестах
Рекомендуем

РОЗЫГРЫШ АВТОМОБИЛЯ!

Голосование в самой престижной автомобильной премии России Гран-При «За рулем» уже началось. К участию в конкурсе мы допускаем только новые модели, без учета рестайлингов. В этом году на авторынке страны было 54 новинки. Заполните анкету и получите шанс выиграть автомобиль Лада Искра!

ГОЛОСОВАТЬ В ГРАН-ПРИ «ЗА РУЛЕМ»

Источник:  Auto Express
Подпишитесь на «За рулем» в сервисах GoogleGoogle
Лежнин Роман
Фото:Auto Express
Количество просмотров 2610
08.02.2026 
Фото:Auto Express
Поделиться:
Оцените материал:
0

Отзывы о Mitsubishi Pajero

К сожалению, на данный момент отзывов нет. Будь первым!

Написать отзыв