Реклама авто, которую видят и к которой прислушиваются покупатели — исследование
Согласно исследованию агентства «Автостат», баннерная реклама на автомобильных сайтах является для российских автовладельцев наиболее подходящим каналом для продвижения машин.
Этот инструмент маркетинга считают эффективным более половины опрошенных – 50,3%.
Исследование также показало, что традиционные онлайн-площадки, такие как Drom.ru, Avito и Auto.ru, сохраняют высокий уровень доверия у целевой аудитории. При этом поисковая реклама в Google или Yandex занимает уверенное второе место с результатом почти 38%. Тройку лидеров замыкает реклама в соцсетях, которую поддерживает каждый третий участник опроса.
Также в числе значимых каналов автовладельцы отметили сотрудничество с популярными автомобильными блогерами и оффлайн-мероприятия, включая выставки и фестивали тест-драйвов.
Интерес к таким активностям выразил примерно каждый пятый респондент. Эти данные подтверждают, что, несмотря на разнообразие рекламных инструментов, профильные интернет-ресурсы остаются ключевой точкой привлечения внимания потенциальных покупателей автомобилей.
Инфографика: «Автостат»
