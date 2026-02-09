Реклама авто, которую видят и к которой прислушиваются покупатели — исследование

«Автостат»: баннеры на автомобильных сайтах – самый популярный канал для рекламы

Согласно исследованию агентства «Автостат», баннерная реклама на автомобильных сайтах является для российских автовладельцев наиболее подходящим каналом для продвижения машин.

Этот инструмент маркетинга считают эффективным более половины опрошенных – 50,3%.

Исследование также показало, что традиционные онлайн-площадки, такие как Drom.ru, Avito и Auto.ru, сохраняют высокий уровень доверия у целевой аудитории. При этом поисковая реклама в Google или Yandex занимает уверенное второе место с результатом почти 38%. Тройку лидеров замыкает реклама в соцсетях, которую поддерживает каждый третий участник опроса.

Также в числе значимых каналов автовладельцы отметили сотрудничество с популярными автомобильными блогерами и оффлайн-мероприятия, включая выставки и фестивали тест-драйвов.

Интерес к таким активностям выразил примерно каждый пятый респондент. Эти данные подтверждают, что, несмотря на разнообразие рекламных инструментов, профильные интернет-ресурсы остаются ключевой точкой привлечения внимания потенциальных покупателей автомобилей.

