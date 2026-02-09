Автомобили Lada обнаружены в списке поддерживаемых для подключения Apple CarPlay

#
Apple CarPlay теперь официально совместим с мультимедийными системами ряда российских автомобилей. На своем сайте компания из Купертино включила бренд Lada в общий перечень марок, чьи машины могут работать с этой технологией. В этом списке, где значатся сотни моделей, российские авто оказались рядом с такими гигантами, как BMW, Toyota и Ferrari.

Поддержка, согласно данным Apple, касается определенных годов выпуска. Речь идет о Lada Granta и Vesta 2021-2025 годов, а также о снятом с производства хэтчбеке XRay (2021-2022) и фургоне Largus (2022-2025). По сути, система позволяет дублировать интерфейс iPhone прямо на экран штатной магнитолы в салоне. Управлять можно как с сенсорного дисплея машины, так и голосом через помощника Siri или кнопками на руле – почти как на самом смартфоне.

Для синхронизации доступно два варианта: классический проводной через USB-порт или более удобный беспроводной по Bluetooth. После подключения водитель получает доступ к ключевым приложениям со своего телефона: навигации, звонкам, сообщениям и музыке. Причем работают не только стандартные программы Apple, но и многие сторонние сервисы, включая популярные «Яндекс.Навигатор» и «Яндекс.Музыку» в рамках платформы «Яндекс Авто».

Любопытно, что сам АВТОВАЗ официально никогда не анонсировал поддержку CarPlay для штатных головных устройств. Более того, в свежей LADA Vesta 2026 модельного года, которая получила новую мультимедийную систему EnjoY, этой функции нет. Вместо нее там используются проекционное решение PlayAuto и сервисы от Сбера для прослушивания музыки, бесконтактной оплаты топлива и офлайн-навигации.

Источник:  Apple
Лежнин Роман
Фото:АВТОВАЗ
09.02.2026 
Фото:АВТОВАЗ
