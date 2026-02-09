#
Российский рынок пополнился новым добротным кроссовером с богатым оснащением

GAC открыл предзаказы на гибридный кроссовер S7 в РФ с ценой от 5,25 млн рублей

В России стартовали предзаказы на новый гибридный кроссовер GAC S7. Минимальная цена машины, если учитывать специальные предложения, начинается от 5 249 000 рублей. Автомобиль представят в двух комплектациях, а полные технические детали производитель обещает раскрыть позже.

GAC S7
GAC S7

По сути, S7 – это гибрид последовательного типа, очень похожий по схеме на решения от Lixiang. Под капотом у него 1,5-литровый турбомотор на 156 лошадиных сил, его задача работать как генератор, подзаряжая тяговую батарею ёмкостью около 40 кВт·ч. А вот за движение отвечают два отдельных электромотора: передний развивает до 82 л.с., задний – 41 л.с. Именно их суммарная мощность в 123 л.с. станет базой для расчёта транспортного налога.

Габариты у кроссовера солидные: длина 4,9 метра, ширина 1,95 метра, а высота – 1,78 метра. Колёсная база достигает 2880 мм, а дорожный просвет в 200 миллиметров должен обеспечить неплохую проходимость. В GAC прямо заявляют, что по размерам и технике их новинка будет конкурировать в основном с моделями Lixiang L6 и L7.

Интерьер GAC S7
Интерьер GAC S7
Внешний вид S7, который ранее показали на закрытом мероприятии в Москве, компания называет отражением своего актуального дизайнерского подхода. Палитру из восьми цветов кузова, включая матовые варианты, разрабатывали, вдохновляясь природными ландшафтами – от зелёных джунглей до песчаных дюн. В салоне покупателям предложат на выбор три варианта отделки.

Источник:  GAC
Лежнин Роман
Фото:GAC
Количество просмотров 928
09.02.2026 
Фото:GAC
