#
МолнияВыиграй ЛадуЭлектромобильностьЖурнал на домРазборка неделиУтильсборСкидки на автоРейтингиАвтоподборШтрафыПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиЭксклюзивАвтоспортНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Мы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Два китайских автобренда ответили на слухи об уходе с российского рынка
12 февраля
Два китайских автобренда ответили на слухи об уходе с российского рынка
Bestune и Dongfeng опровергли слухи о...
Skoda Rapid
12 февраля
Знакомая Шкода в хорошей комплектации снова продается в РФ
Новые Skoda Rapid 2022 года продаются в России...
Эти простых правила продлят жизнь двигателю вашего нового автомобиля
12 февраля
Эти простых правила продлят жизнь двигателю вашего нового автомобиля
АВТОВАЗ назвал три правила продления срока...

Два новых кроссовера российской сборки — подробности

«Автотор» сертифицирует Changan CS75 Plus IV и CS35 Max российской сборки

Две модели Changan – CS75 Plus четвертого поколения и CS35 Max третьего поколения – заново проходят сертификацию в РФ.

Рекомендуем
Changan подтвердил запуск нескольких новинок в РФ

Как сообщает источник, в новых Одобрениях типа транспортного средства местом сборки будет указан калининградский завод «Автотор», тогда как нынешние ОТТС относятся к кроссоверам исключительно китайского производства. Причем «сугубо китайский» CS75 Plus у нас уже продается – модификация для РФ комплектуется 2,0-литровым ДВС на 235 л.с. в сочетании с 8-ступенчатой АКП и полным приводом. Обещают и более доступный моноприводный вариант.

Changan CS75 Plus
Changan CS75 Plus
«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ

CS75 Plus – довольно крупный кроссовер с габаритами 4770 х 1910 х 1695 мм. А вот недавно представленный новый Changan CS35 Max – на пару «ступенек» компактнее: 4540 х 1860 х 1620 мм. У него под капотом – 1.5 турбо, в Китае развивающий 192 л.с., но показатели для РФ пока не разглашаются. В паре с ним работает 7-ступенчатый робот, передающий момент на передние колеса.

Changan CS35 Max
Changan CS35 Max
Рекомендуем

РОЗЫГРЫШ АВТОМОБИЛЯ!

Голосование в самой престижной автомобильной премии России Гран-При «За рулем» уже началось. К участию в конкурсе мы допускаем только новые модели, без учета рестайлингов. В этом году на авторынке страны было 54 новинки. Заполните анкету и получите шанс выиграть автомобиль Лада Искра!

ГОЛОСОВАТЬ В ГРАН-ПРИ «ЗА РУЛЕМ»

Источник:  Китайские автомобили
Подпишитесь на «За рулем» в сервисах GoogleGoogle
Иннокентий Кишкурно
Количество просмотров 962
11.02.2026 
Поделиться:
Оцените материал:
-1