Два новых кроссовера российской сборки — подробности

«Автотор» сертифицирует Changan CS75 Plus IV и CS35 Max российской сборки

Две модели Changan – CS75 Plus четвертого поколения и CS35 Max третьего поколения – заново проходят сертификацию в РФ.

Как сообщает источник, в новых Одобрениях типа транспортного средства местом сборки будет указан калининградский завод «Автотор», тогда как нынешние ОТТС относятся к кроссоверам исключительно китайского производства. Причем «сугубо китайский» CS75 Plus у нас уже продается – модификация для РФ комплектуется 2,0-литровым ДВС на 235 л.с. в сочетании с 8-ступенчатой АКП и полным приводом. Обещают и более доступный моноприводный вариант.

Changan CS75 Plus

CS75 Plus – довольно крупный кроссовер с габаритами 4770 х 1910 х 1695 мм. А вот недавно представленный новый Changan CS35 Max – на пару «ступенек» компактнее: 4540 х 1860 х 1620 мм. У него под капотом – 1.5 турбо, в Китае развивающий 192 л.с., но показатели для РФ пока не разглашаются. В паре с ним работает 7-ступенчатый робот, передающий момент на передние колеса.

Changan CS35 Max

