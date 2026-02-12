#
Два китайских автобренда ответили на слухи об уходе с российского рынка
12 февраля
Bestune и Dongfeng опровергли слухи о...
Skoda Rapid
12 февраля
Знакомая Шкода в хорошей комплектации снова продается в РФ
Новые Skoda Rapid 2022 года продаются в России...
Эти простых правила продлят жизнь двигателю вашего нового автомобиля
12 февраля
АВТОВАЗ назвал три правила продления срока...

Названы самые безаварийные подержанные машины в России

«Автотека»: Lada стала самой безаварийной маркой подержанных авто в РФ

Согласно свежим данным сервиса «Автотека», принадлежащего «Авито», отечественные автомобили Lada демонстрируют наименьший процент аварийности на вторичном рынке в ценовой категории от одного до трех миллионов рублей. Целых 85,1% выставленных на продажу машин этой марки никогда не попадали в ДТП.

Льготный утильсбор и скидки: откуда и какие машины выгодно везти в Россию

Следом за ними, с минимальным отрывом, идут Chevrolet и УАЗ. Среди этих авто фактов участия в авариях не имеют 83,7% и 82,8% экземпляров соответственно. Четвертое и пятое места занимают Honda (82,7%) и Opel. Причем у последнего показатель безаварийности за год подскочил сильнее всех – сразу на 18,8%, достигнув 79,3%.

Рейтинг самых надежных моделей

Если же смотреть на конкретные модели, то здесь вне конкуренции оказались легендарные внедорожники Lada. Niva Legend бьет все рекорды с долей в 95,9%, а Niva Travel следует за ней с результатом 94,3%. Также в топ-5 вошли популярная Lada Granta (88,7%) и китайские кроссоверы Haval M6 (85,9%) с Haval Dargo (84,6%).

География безаварийных продаж

Любопытно, где же чаще всего продают целые машины. Абсолютным лидером по этому параметру стала Пензенская область, где 72,7% объявлений о продаже б/у авто – об автомобилях без аварий в истории. За ней расположились Пермский (70,2%) и Ставропольский (69,8%) края.

Lada Niva Legend
Lada Granta
Haval Dargo
Lada Niva Travel
Haval M6
Ранее «За рулем» сообщал, что в Москве выставили на продажу седан ГАЗ-24 Волга 1988 года за 1,5 млн рублей.

Источник:  ТАСС
