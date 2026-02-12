Названы самые безаварийные подержанные машины в России

«Автотека»: Lada стала самой безаварийной маркой подержанных авто в РФ

Согласно свежим данным сервиса «Автотека», принадлежащего «Авито», отечественные автомобили Lada демонстрируют наименьший процент аварийности на вторичном рынке в ценовой категории от одного до трех миллионов рублей. Целых 85,1% выставленных на продажу машин этой марки никогда не попадали в ДТП.

Следом за ними, с минимальным отрывом, идут Chevrolet и УАЗ. Среди этих авто фактов участия в авариях не имеют 83,7% и 82,8% экземпляров соответственно. Четвертое и пятое места занимают Honda (82,7%) и Opel. Причем у последнего показатель безаварийности за год подскочил сильнее всех – сразу на 18,8%, достигнув 79,3%.

Рейтинг самых надежных моделей

Если же смотреть на конкретные модели, то здесь вне конкуренции оказались легендарные внедорожники Lada. Niva Legend бьет все рекорды с долей в 95,9%, а Niva Travel следует за ней с результатом 94,3%. Также в топ-5 вошли популярная Lada Granta (88,7%) и китайские кроссоверы Haval M6 (85,9%) с Haval Dargo (84,6%).

География безаварийных продаж

Любопытно, где же чаще всего продают целые машины. Абсолютным лидером по этому параметру стала Пензенская область, где 72,7% объявлений о продаже б/у авто – об автомобилях без аварий в истории. За ней расположились Пермский (70,2%) и Ставропольский (69,8%) края.

Рекомендуем РОЗЫГРЫШ АВТОМОБИЛЯ! Голосование в самой престижной автомобильной премии России Гран-При «За рулем» уже началось. К участию в конкурсе мы допускаем только новые модели, без учета рестайлингов. В этом году на авторынке страны было 54 новинки. Заполните анкету и получите шанс выиграть автомобиль Лада Искра!



ГОЛОСОВАТЬ В ГРАН-ПРИ «ЗА РУЛЕМ»

Ранее «За рулем» сообщал, что в Москве выставили на продажу седан ГАЗ-24 Волга 1988 года за 1,5 млн рублей.