Надежный импортный кроссовер за полтора миллиона? Теперь в России есть такой

Новые Chevrolet Tracker 2026 года продают в России с ценами от 1,65 млн рублей

Несмотря на перенос производства из Китая в Узбекистан, Chevrolet Tracker по-прежнему попадает на российский рынок лишь в единичных экземплярах через альтернативные каналы. По данным на февраль, в продаже нашлось всего две такие машины.

Chevrolet Tracker

Ценник базовой версии начинается от 1,65 млн рублей – её готовы привезти под заказ во Владивосток. За эти деньги предлагается модификация 325Т с трёхцилиндровым турбомотором 1.0 (116 л.с.), шестиступенчатым автоматом и передним приводом. Комплектация, судя по фото, включает люк, климат-контроль, мультимедийную систему с экраном и бесключевой доступ.

Любопытно, что даже в такой версии Tracker оказывается заметно дешевле новой LADA Vesta SW Cross. Последняя в минимальной комплектации 2026 модельного года стоит от 1,938 млн рублей, а топовая Techno с вариатором и 122-сильным мотором оценивается уже в 2,251 млн.

Интерьер Chevrolet Tracker

Второй доступный экземпляр почти на миллион дороже – московский мультибрендовый салон выставляет его за 2,644 млн рублей. Эта машина оснащена более мощным 1,2-литровым двигателем на 132 л.с. (также в паре с шестиступенчатым автоматом). Комплектация здесь солиднее: панорамная крыша, кожаный салон, электрорегулировка сиденья водителя и полный светодиодный свет.

Платформу GEM для актуального Tracker разрабатывали General Motors совместно с китайским SAIC. По габаритам модель довольно компактна: длина 4270 мм, ширина 1791 мм, высота 1627 мм при колёсной базе 2570 мм. Он даже меньше, чем Chery Tiggo 4 или снятый с продажи Geely Coolray.

