Два китайских автобренда ответили на слухи об уходе с российского рынка

Bestune и Dongfeng опровергли слухи о сворачивании бизнеса в России

Китайские автопроизводители Bestune и Dongfeng официально заявили, что не собираются покидать российский рынок. Ранее в некоторых СМИ появилась противоположная информация, которую сами компании теперь называют ложной.

Со стороны Bestune поступило четкое заявление: их российский бизнес работает в обычном режиме, более того, идет речь о расширении дилерской сети. По сути, они не просто остаются, а намерены укреплять свои позиции.

Аналогичную позицию занял и официальный импортер Dongfeng – компания «Дунфэн Мотор Рус». Они подчеркнули, что их стратегия рассчитана на долгосрочную перспективу. Это касается и развития сети продаж легковых автомобилей, и поставок коммерческого транспорта с полным сервисным сопровождением.

Причем компания отдельно отметила, что все текущие обязательства перед покупателями и партнерами выполняются. Владельцы автомобилей этих марок продолжают получать необходимый сервис и запчасти, так что поводов для беспокойства нет.

