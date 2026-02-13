Экзамен на права скоро сможет принимать компьютер: подробности

МВД проработает внедрение ИИ в проведение экзаменов на права

Вопрос о том, сможет ли искусственный интеллект когда-нибудь ставить оценки на экзаменах в ГИБДД, официально поставлен на повестку.

В ответе на запрос депутатов от «Новых людей» замглавы МВД Александр Горовой сообщил, что такая возможность будет детально изучаться. Произойдет это в рамках реализации президентской стратегии повышения безопасности дорожного движения, которая рассчитана до 2030 года и даже на перспективу до 2036-го.

Инициатива исходила от парламентариев, которые напрямую обратились к министру Владимиру Колокольцеву. Они предлагали разработать автоматизированную систему для оценки будущих водителей с применением AI-технологий. В ведомстве, в общем-то, не отказались от идеи, но и не пообещали быстрого внедрения, обозначив лишь планы по ее проработке.

Цели возможного внедрения ИИ

Зачем это вообще нужно? По словам МВД, главная цель любых нововведений от Госавтоинспекции – защитить людей на дорогах. Речь идет о снижении числа погибших и пострадавших в авариях. Параллельно ставится задача сделать сам процесс получения водительского удостоверения более комфортным и абсолютно прозрачным для всех граждан.

Любопытно, что у автоматизации экзаменов в России уже был прецедент, правда, не слишком удачный. Ведомство напомнило об эксперименте в Челябинске, где для одной из автошкол обустроили автоматизированный автодром. На нем не только тренировались курсанты, но и принимались экзамены по первоначальным навыкам вождения.

Однако проект так и не стал массовым. Причина банальна – высокие затраты. Содержание и обустройство такой высокотехнологичной площадки оказалось слишком дорогим удовольствием, чтобы тиражировать этот опыт по всей стране. Так что, хотя сама идея автоматизации витает в воздухе давно, ее практическая реализация упирается в вполне земные вопросы финансирования и целесообразности.

