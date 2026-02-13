#
МолнияВыиграй ЛадуЭлектромобильностьЖурнал на домРазборка неделиУтильсборСкидки на автоРейтингиАвтоподборШтрафыПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиЭксклюзивАвтоспортНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Мы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Решение ЦБ: ключевая ставка снижена на 0,5%
13 февраля
Решение ЦБ: ключевая ставка снижена на 0,5%
Банк России 13 февраля снизил ключевую ставку...
Volvo S60L
13 февраля
Двери Volvo могут открыться на ходу из-за жары
NHTSA: Volvo отзовет в США 2,7 тысячи седанов...
Экзамен на права скоро сможет принимать компьютер: подробности
13 февраля
Экзамен на права скоро сможет принимать компьютер: подробности
МВД проработает внедрение ИИ в проведение...

Экзамен на права скоро сможет принимать компьютер: подробности

МВД проработает внедрение ИИ в проведение экзаменов на права

Вопрос о том, сможет ли искусственный интеллект когда-нибудь ставить оценки на экзаменах в ГИБДД, официально поставлен на повестку.

Рекомендуем
Эти 5 кроссоверов с пробегом вам отдадут с огромной скидкой

В ответе на запрос депутатов от «Новых людей» замглавы МВД Александр Горовой сообщил, что такая возможность будет детально изучаться. Произойдет это в рамках реализации президентской стратегии повышения безопасности дорожного движения, которая рассчитана до 2030 года и даже на перспективу до 2036-го.

Инициатива исходила от парламентариев, которые напрямую обратились к министру Владимиру Колокольцеву. Они предлагали разработать автоматизированную систему для оценки будущих водителей с применением AI-технологий. В ведомстве, в общем-то, не отказались от идеи, но и не пообещали быстрого внедрения, обозначив лишь планы по ее проработке.

«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ

Цели возможного внедрения ИИ

Зачем это вообще нужно? По словам МВД, главная цель любых нововведений от Госавтоинспекции – защитить людей на дорогах. Речь идет о снижении числа погибших и пострадавших в авариях. Параллельно ставится задача сделать сам процесс получения водительского удостоверения более комфортным и абсолютно прозрачным для всех граждан.

Любопытно, что у автоматизации экзаменов в России уже был прецедент, правда, не слишком удачный. Ведомство напомнило об эксперименте в Челябинске, где для одной из автошкол обустроили автоматизированный автодром. На нем не только тренировались курсанты, но и принимались экзамены по первоначальным навыкам вождения.

Однако проект так и не стал массовым. Причина банальна – высокие затраты. Содержание и обустройство такой высокотехнологичной площадки оказалось слишком дорогим удовольствием, чтобы тиражировать этот опыт по всей стране. Так что, хотя сама идея автоматизации витает в воздухе давно, ее практическая реализация упирается в вполне земные вопросы финансирования и целесообразности.

Рекомендуем

РОЗЫГРЫШ АВТОМОБИЛЯ!

Голосование в самой престижной автомобильной премии России Гран-При «За рулем» уже началось. К участию в конкурсе мы допускаем только новые модели, без учета рестайлингов. В этом году на авторынке страны было 54 новинки. Заполните анкету и получите шанс выиграть автомобиль Лада Искра!

ГОЛОСОВАТЬ В ГРАН-ПРИ «ЗА РУЛЕМ»

Ранее «За рулем» сообщал, что знакомая Шкода в хорошей комплектации снова продается в РФ.

  • «За рулем» теперь можно смотреть на RuTube
Источник:  РИА Новости
Подпишитесь на «За рулем» в сервисах GoogleGoogle
Ушакова Ирина
Фото:Сергей Петров/NEWS.ru/ТАСС
Количество просмотров 29
13.02.2026 
Фото:Сергей Петров/NEWS.ru/ТАСС
Поделиться:
Оцените материал:
0