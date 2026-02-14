Тормоза без механической связи с педалью: какая машина получит их первой?

Ли Сюэюн: В кроссовере Exeed EX7 будет впервые серийно применена система EMB

Ли Сюэюн, занимающий пост исполнительного вице-президента компании Chery Automobile, сделал важное заявление, касающееся значительного технологического прорыва в автомобильной отрасли. Он сообщил о том, что в модели Exeed EX7 будет впервые в мире серийно применена уникальная система чисто электронно-механического торможения, известная как EMB (electronic mechanical braking).

Рекомендуем Эти 5 кроссоверов с пробегом вам отдадут с огромной скидкой

Технология EMB, которая дебютирует в новом автомобиле Exeed EX7, отказывается от традиционных гидравлических трубопроводов, которые использовались в большинстве современных автомобилей. Вместо этого система использует электрические сигналы для непосредственного воздействия на тормоза. Это решение не только упрощает конструкцию тормозной системы, но и значительно улучшает ее эффективность. Ожидается, что внедрение EMB позволит существенно сократить тормозной путь, что, в свою очередь, повысит безопасность водителей и пассажиров, особенно в критических ситуациях.

Дополнительно стоит отметить, что система EMB будет работать в тандеме с усовершенствованным шасси Chery Flying Fish Chassis 3.0. Это сочетание технологий обеспечит Exeed EX7 дополнительные интеллектуальные функции, которые сделают вождение более предсказуемым и безопасным в самых различных условиях, будь то городские улицы или загородные трассы.

Exeed EX7

Что касается технических характеристик нового автомобиля, модель EX7 будет доступна с двумя вариантами батарей: на 39,816 кВтч и 39,9168 кВтч. Эти батареи обеспечат запас хода на электротяге в 182 км и 203 км соответственно. Однако для тех, кто ищет более впечатляющие показатели, предусмотрена полностью электрическая версия, которая будет оборудована батареей большой емкости – 97,682 кВтч. Эта батарея обеспечит запас хода, достигающий 682 км и даже 726 км в зависимости от конфигурации.

«За рулем» можно читать и в MAX