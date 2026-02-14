#
МолнияВыиграй ЛадуЭлектромобильностьЖурнал на домРазборка неделиУтильсборСкидки на автоРейтингиАвтоподборШтрафыПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиЭксклюзивАвтоспортНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Мы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Интерьер Skoda Octavia Pro
14 февраля
Знаменитая Skoda Octavia вернулась на российский рынок: сколько она стоит?
Skoda Octavia Pro из Китая продается в России с...
Mercedes-Benz SEC (C126) от Renntech
14 февраля
Тюнеры возродили культовый Мерседес и оснастили его мотором от суперкара
Renntech выпустил рестомод Mercedes SEC V12...
Выяснилось, что будет определять ценовую политику на автозапчасти в 2028 году
14 февраля
Выяснилось, что будет определять ценовую политику на автозапчасти в 2028 году
Эксперт Кирилл Арзамазов: Ожидается стабильный...

Тормоза без механической связи с педалью: какая машина получит их первой?

Ли Сюэюн: В кроссовере Exeed EX7 будет впервые серийно применена система EMB

Ли Сюэюн, занимающий пост исполнительного вице-президента компании Chery Automobile, сделал важное заявление, касающееся значительного технологического прорыва в автомобильной отрасли. Он сообщил о том, что в модели Exeed EX7 будет впервые в мире серийно применена уникальная система чисто электронно-механического торможения, известная как EMB (electronic mechanical braking).

Рекомендуем
Эти 5 кроссоверов с пробегом вам отдадут с огромной скидкой

Технология EMB, которая дебютирует в новом автомобиле Exeed EX7, отказывается от традиционных гидравлических трубопроводов, которые использовались в большинстве современных автомобилей. Вместо этого система использует электрические сигналы для непосредственного воздействия на тормоза. Это решение не только упрощает конструкцию тормозной системы, но и значительно улучшает ее эффективность. Ожидается, что внедрение EMB позволит существенно сократить тормозной путь, что, в свою очередь, повысит безопасность водителей и пассажиров, особенно в критических ситуациях.

«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ

Дополнительно стоит отметить, что система EMB будет работать в тандеме с усовершенствованным шасси Chery Flying Fish Chassis 3.0. Это сочетание технологий обеспечит Exeed EX7 дополнительные интеллектуальные функции, которые сделают вождение более предсказуемым и безопасным в самых различных условиях, будь то городские улицы или загородные трассы.

Exeed EX7
Exeed EX7

Что касается технических характеристик нового автомобиля, модель EX7 будет доступна с двумя вариантами батарей: на 39,816 кВтч и 39,9168 кВтч. Эти батареи обеспечат запас хода на электротяге в 182 км и 203 км соответственно. Однако для тех, кто ищет более впечатляющие показатели, предусмотрена полностью электрическая версия, которая будет оборудована батареей большой емкости – 97,682 кВтч. Эта батарея обеспечит запас хода, достигающий 682 км и даже 726 км в зависимости от конфигурации.

  • «За рулем» можно читать и в MAX
Рекомендуем

РОЗЫГРЫШ АВТОМОБИЛЯ!

Голосование в самой престижной автомобильной премии России Гран-При «За рулем» уже началось. К участию в конкурсе мы допускаем только новые модели, без учета рестайлингов. В этом году на авторынке страны было 54 новинки. Заполните анкету и получите шанс выиграть автомобиль Лада Искра!

ГОЛОСОВАТЬ В ГРАН-ПРИ «ЗА РУЛЕМ»

Источник:  CarNewsChina
Подпишитесь на «За рулем» в сервисах GoogleGoogle
Лежнин Роман
Фото:ZF
Количество просмотров 24
14.02.2026 
Фото:ZF
Поделиться:
Оцените материал:
0