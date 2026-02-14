Тюнеры возродили культовый Мерседес и оснастили его мотором от суперкара

Renntech выпустил рестомод Mercedes SEC V12 Sledgehammer с мотором Pagani Zonda

Американское тюнинг-ателье Renntech, известное своей работой с Mercedes-Benz, анонсировало эксклюзивный проект. Они взяли за основу культовое купе Mercedes-Benz SEC (C126) 1980-х годов и создали на его базе рестомод под названием SEC V12 Sledgehammer, что переводится как «Кувалда». Это название – прямая отсылка к легендарным моделям AMG Hammer.

Mercedes-Benz SEC (C126) от Renntech

Рекомендуем Эти 5 кроссоверов с пробегом вам отдадут с огромной скидкой

Сердцем проекта стал атмосферный двигатель M120 V12. Интересно, что этот мотор когда-то использовался в гиперкаре Pagani Zonda и гоночном болиде Mercedes CLK GTR. Инженеры Renntech не просто установили его, а полностью переработали, увеличив рабочий объем до 7,5 литров. В итоге агрегат выдает 660 лошадиных сил и колоссальный крутящий момент в 881 Ньютон-метр.

Mercedes-Benz SEC (C126) от Renntech

Внешность автомобиля стала гораздо агрессивнее оригинала. Ателье разработало для «Кувалды» полностью кастомный обвес. В список изменений вошли новая решетка радиатора, измененный капот, а также расширенные передние и задние крылья. Заднюю часть украсили новым бампером с диффузором и спойлером. Машина стоит на кованых дисках, а тормозная система была серьезно усилена, чтобы справляться с возросшей мощностью.

Mercedes-Benz SEC (C126) от Renntech

Проект строго лимитирован – всего планируется собрать 12 экземпляров для коллекционеров по всему миру. Интерьер каждого автомобиля будет создаваться индивидуально, под конкретные пожелания владельца. Точная цена пока не называется, но известно, что первый готовый автомобиль для клиента появится только в 2027 году.

«За рулем» можно читать и в MAX