#
МолнияВыиграй ЛадуЭлектромобильностьЖурнал на домРазборка неделиУтильсборСкидки на автоРейтингиАвтоподборШтрафыПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиЭксклюзивАвтоспортНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Мы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Самое интересное за прошедшую неделю мы собрали для вас в воскресном дайджесте
15 февраля
Самое интересное за прошедшую неделю мы собрали для вас в воскресном дайджесте
Дайджест самых заметных новостей за прошедшую...
Эти машины россияне перепродают крайне неохотно
15 февраля
Эти машины россияне перепродают крайне неохотно
Стало известно, насколько быстро россияне...
Хотите сэкономить на зимних автозапчастях? Проверьте, не мошенник ли продавец
15 февраля
Хотите сэкономить на зимних автозапчастях? Проверьте, не мошенник ли продавец
Мошенники обманывают россиян через объявления о...

Дешевле Весты в «базе»: в России появился новый добротный японский кроссовер

Новые Honda WR-V ввозят в РФ по льготному утильсбору с ценами от 1,4 млн рублей

Новые компактные кроссоверы Honda WR-V сейчас легально ввозят в Россию, пользуясь льготными ставками утилизационного сбора. Правда, машины идут с правым рулём, однако их стоимость выглядит очень привлекательно на фоне официальных моделей. Самые выгодные предложения, как выяснилось, сосредоточены в дальневосточных городах.

Honda WR-V
Honda WR-V

Рекомендуем
Эти 5 кроссоверов с пробегом вам отдадут с огромной скидкой

К примеру, во Владивостоке базовый вариант в комплектации Z+ оценивают от 1 415 000 рублей. За эти деньги покупатель получит салон с комбинированной отделкой, кожаную отделку руля, климат-контроль и кнопочный запуск двигателя. Правда, штатной мультимедийной системы в этой версии нет – её установкой придётся заниматься самостоятельно. Более дорогие версии с целиком кожаными сиденьями или уже встроенной медиасистемой предлагают за 1,6-1,7 миллиона рублей.

Ценник на японский паркетник кажется особенно низким, если сравнить его с автомобилями, которые продают официально. Даже самая простая Веста с механической коробкой сейчас стоит от 1,56 млн рублей. Компактный кроссовер Tenet T4, который собирают в Калуге, оценивают минимум в 2,1 млн. А за аналог Hyundai Creta от бренда Solaris просят уже от 2,43 миллиона. На этом фоне Honda, пусть и праворульная, выглядит вполне разумной альтернативой.

Интерьер Honda WR-V
Интерьер Honda WR-V
«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ

Чем дальше от Дальнего Востока, тем выше становится стоимость машины. В Новосибирске минимальная цена уже 1,8 млн рублей, в Новороссийске – 1,85 млн. В Красноярске просят около 1,95 млн, а в Томске или Иркутске ценник переваливает за два миллиона. Есть и готовые к продаже экземпляры, например, в Старом Осколе за 2,29 млн рублей. Этот автомобиль уже имеет полный пакет документов, светодиодную оптику, камеру заднего вида и продвинутый комплекс систем безопасности Honda Sensing.

С технической точки зрения все ввозимые WR-V идентичны. Под капотом у них один и тот же атмосферный двигатель объёмом 1,5 литра, который выдаёт 121 лошадиную силу. Агрегат работает в паре с вариатором, а привод – исключительно передний.

  • «За рулем» можно читать и в MAX
Рекомендуем

РОЗЫГРЫШ АВТОМОБИЛЯ!

Голосование в самой престижной автомобильной премии России Гран-При «За рулем» уже началось. К участию в конкурсе мы допускаем только новые модели, без учета рестайлингов. В этом году на авторынке страны было 54 новинки. Заполните анкету и получите шанс выиграть автомобиль Лада Искра!

ГОЛОСОВАТЬ В ГРАН-ПРИ «ЗА РУЛЕМ»

Источник:  Автоновости дня
Подпишитесь на «За рулем» в сервисах GoogleGoogle
Лежнин Роман
Фото:Honda
Количество просмотров 29
14.02.2026 
Фото:Honda
Поделиться:
Оцените материал:
0