Дешевле Весты в «базе»: в России появился новый добротный японский кроссовер

Новые компактные кроссоверы Honda WR-V сейчас легально ввозят в Россию, пользуясь льготными ставками утилизационного сбора. Правда, машины идут с правым рулём, однако их стоимость выглядит очень привлекательно на фоне официальных моделей. Самые выгодные предложения, как выяснилось, сосредоточены в дальневосточных городах.

Honda WR-V

К примеру, во Владивостоке базовый вариант в комплектации Z+ оценивают от 1 415 000 рублей. За эти деньги покупатель получит салон с комбинированной отделкой, кожаную отделку руля, климат-контроль и кнопочный запуск двигателя. Правда, штатной мультимедийной системы в этой версии нет – её установкой придётся заниматься самостоятельно. Более дорогие версии с целиком кожаными сиденьями или уже встроенной медиасистемой предлагают за 1,6-1,7 миллиона рублей.

Ценник на японский паркетник кажется особенно низким, если сравнить его с автомобилями, которые продают официально. Даже самая простая Веста с механической коробкой сейчас стоит от 1,56 млн рублей. Компактный кроссовер Tenet T4, который собирают в Калуге, оценивают минимум в 2,1 млн. А за аналог Hyundai Creta от бренда Solaris просят уже от 2,43 миллиона. На этом фоне Honda, пусть и праворульная, выглядит вполне разумной альтернативой.

Интерьер Honda WR-V

Чем дальше от Дальнего Востока, тем выше становится стоимость машины. В Новосибирске минимальная цена уже 1,8 млн рублей, в Новороссийске – 1,85 млн. В Красноярске просят около 1,95 млн, а в Томске или Иркутске ценник переваливает за два миллиона. Есть и готовые к продаже экземпляры, например, в Старом Осколе за 2,29 млн рублей. Этот автомобиль уже имеет полный пакет документов, светодиодную оптику, камеру заднего вида и продвинутый комплекс систем безопасности Honda Sensing.

С технической точки зрения все ввозимые WR-V идентичны. Под капотом у них один и тот же атмосферный двигатель объёмом 1,5 литра, который выдаёт 121 лошадиную силу. Агрегат работает в паре с вариатором, а привод – исключительно передний.

