Как выбрать максимально бесшумные шины? Вот несколько полезных советов
15 февраля

Эксперт Молодовский дал рекомендации по выбору...
Новый электрокроссовер Subaru
15 февраля
Subaru возьмет новинку от Toyota за основу своего нового семейного кроссовера
Subaru анонсировала новый трёхрядный...
Большой юбилей: «Газону» — 70!
15 февраля

На Горьковском автозаводе отметили 70-летие...

Самое интересное за прошедшую неделю мы собрали для вас в воскресном дайджесте

Дайджест самых заметных новостей за прошедшую неделю

Как новые правила утильсбора перекроили топ-5 самых популярных авто с пробегом

С 1 декабря ввоз подержанных машин из КНР изменился до неузнаваемости. Льготная ставка утильсбора теперь распространяется только на автомобили с двигателем до 160 л. с.— и это мгновенно сместило спрос с кроссоверов в сторону более компактных моделей. Глава «Автостата» Сергей Целиков на примере пяти самых востребованных позиций объяснил, как рынок отреагировал на новую реальность.

В России начнут выпускать машины под новым отечественным брендом

Эти 5 кроссоверов с пробегом вам отдадут с огромной скидкой

«АГР Холдинг» и компания Defetoo в рамках глобального стратегического сотрудничества представляют Tenet Plus — новый отечественный автобренд, отличающийся выразительным дизайном и динамичным характером. Проект станет продолжением инвестиционных проектов в рамках глобальной стратегии локализации современного модельного ряда легковых машин в РФ.

Сутки на оплату: автомобили с иностранными номерами поставят под жесткий контроль

Водителям машин, зарегистрированных за границей, хотят сократить срок уплаты штрафов с 60 дней до одних суток. Сейчас наличие неоплаченной квитанции никак не мешает таким автовладельцам выехать из России — но вскоре это может измениться.

В России хотят отменить комиссии при оплате штрафов за нарушения ПДД

Банковские комиссии при оплате штрафов за нарушения ПДД могут уйти в прошлое. С таким предложением к главе Банка России Эльвире Набиуллиной обратился председатель комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов.

Россия отказалась от разработки единой модульной платформы

Проект единой модульной платформы для массовых автомобилей российского производства оказался слишком капиталоемким. Как следует из выступления главы Минпромторга РФ Антона Алиханова в Госдуме, российские власти откажутся от данного проекта по причинам финансового характера. Приоритет в деятельности ведомства отныне будет отдан другим сферам.

Голосование в самой престижной автомобильной премии России Гран-При «За рулем» уже началось. К участию в конкурсе мы допускаем только новые модели, без учета рестайлингов. В этом году на авторынке страны было 54 новинки.

