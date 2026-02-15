#
МолнияВыиграй ЛадуЭлектромобильностьЖурнал на домРазборка неделиУтильсборСкидки на автоРейтингиАвтоподборТоварыПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиЭксклюзивАвтоспортНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Мы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Как выбрать максимально бесшумные шины? Вот несколько полезных советов
15 февраля
Как выбрать максимально бесшумные шины? Вот несколько полезных советов
Эксперт Молодовский дал рекомендации по выбору...
Новый электрокроссовер Subaru
15 февраля
Subaru возьмет новинку от Toyota за основу своего нового семейного кроссовера
Subaru анонсировала новый трёхрядный...
Большой юбилей: «Газону» — 70!
15 февраля
Большой юбилей: «Газону» — 70!
На Горьковском автозаводе отметили 70-летие...

Платили на месте? Вас всё равно могут лишить прав

Эксперт Шумский предупредил о рисках при неоформленном ДТП

Неоформленное ДТП может обернуться серьезными проблемами, даже если на месте всё решили мирно. Об этом рассказал глава экспертного центра Probok.net Александр Шумский.

«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ

Комментарий эксперта

Александр Шумский, автоэксперт:

Любое ДТП должно быть оформлено либо европротоколом, либо сотрудниками ДПС. По закону нельзя не оформить аварию. Теоретически самый большой риск заключается в том, что один из участников позже может сообщить, что ему никто ничего не платил и он ни с чем не согласен.

В таком случае водитель может вызвать сотрудников ГИБДД после того, как виновник аварии уже оставил место ДТП. Соответственно, второго участника аварии лишат за это прав.

Рекомендуем
Эти 5 кроссоверов с пробегом вам отдадут с огромной скидкой

Причем деньги, которые вы оставили на месте, – тоже не панацея. Их может просто не хватить на полноценный ремонт, а оценить реальный ущерб на глаз сложно. Когда пострадавшая сторона это поймёт, договориться повторно будет крайне тяжело – доверие уже подорвано. В общем-то, «полюбовная» сделка без документов лишает вас всех законных гарантий и превращает в заложника доброй воли другого человека.

Ранее «За рулем» сообщал, что знакомая Шкода в хорошей комплектации снова продается в РФ.

Рекомендуем

РОЗЫГРЫШ АВТОМОБИЛЯ!

Голосование в самой престижной автомобильной премии России Гран-При «За рулем» уже началось. К участию в конкурсе мы допускаем только новые модели, без учета рестайлингов. В этом году на авторынке страны было 54 новинки. Заполните анкету и получите шанс выиграть автомобиль Лада Искра!

ГОЛОСОВАТЬ В ГРАН-ПРИ «ЗА РУЛЕМ»

Источник:  Motor
Подпишитесь на «За рулем» в сервисах GoogleGoogle
Ушакова Ирина
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 18
15.02.2026 
Фото:Depositphotos
Поделиться:
Оцените материал:
0