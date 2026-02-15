Платили на месте? Вас всё равно могут лишить прав

Эксперт Шумский предупредил о рисках при неоформленном ДТП

Неоформленное ДТП может обернуться серьезными проблемами, даже если на месте всё решили мирно. Об этом рассказал глава экспертного центра Probok.net Александр Шумский.

Комментарий эксперта

Александр Шумский, автоэксперт:

– Любое ДТП должно быть оформлено либо европротоколом, либо сотрудниками ДПС. По закону нельзя не оформить аварию. Теоретически самый большой риск заключается в том, что один из участников позже может сообщить, что ему никто ничего не платил и он ни с чем не согласен.

В таком случае водитель может вызвать сотрудников ГИБДД после того, как виновник аварии уже оставил место ДТП. Соответственно, второго участника аварии лишат за это прав.

Причем деньги, которые вы оставили на месте, – тоже не панацея. Их может просто не хватить на полноценный ремонт, а оценить реальный ущерб на глаз сложно. Когда пострадавшая сторона это поймёт, договориться повторно будет крайне тяжело – доверие уже подорвано. В общем-то, «полюбовная» сделка без документов лишает вас всех законных гарантий и превращает в заложника доброй воли другого человека.

