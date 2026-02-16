#
Популярный в России корейский кроссовер проверят на прочность нашими дорогами

«За рулем» приступил к ресурсному тесту кроссовера KGM Torres

Сегодня 16 февраля 2026 года в 08:30 сотрудники «За рулем» приступили к проведению ресурсного теста корейского автомобиля KGM Torres.

KGM Torres
KGM Torres

KGM Torres и Jetta VS7 — тест в цифрах

Модель KGM Torres, представленная в июле 2022 года, создана на растянутой платформе кроссовера KGM Korando и полностью с ним унифицирована.

Название Torres автомобиль получил в честь парка Торрес-дель-Пайне в Южной Америке, что намекает на приключенческую направленность нового кроссовера.

Задача – за месяц с небольшим проехать в режиме ежедневной зимней эксплуатации 20 000 км, то есть расстояние, равное среднему годовому пробегу автомобиля в России. Поэтому данное ресурсное испытание названо «KGM Torres: 12/1».

KGM Torres
KGM Torres
Немаловажно, что на тест мы взяли не новую машину, а с пробегом в 20 000 км. Таким образом, к концу испытания в середине марта одометр должен преодолеть заветную отметку «40 000».

Примерно 70% пробега KGM Torres проведет в условиях автомагистралей на скоростях, приближенных к максимально разрешенным. Остальные 30% – это городская эксплуатация со всеми вытекающими отсюда условиями.

В регулярном режиме вы будете получать отчеты о тесте «KGM Torres: 12/1». Пожелаем себе и автомобилю: «Ни гвоздя, ни жезла». Погнали!

