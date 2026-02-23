#
Rolls-Royce и Mercedes-Benz придумали, чем еще больше удивить миллиардеров

Роллс-Ройс и Мерседес предложили еще более сложный способ индивидуализации

Rolls-Royce и Mercedes-Benz представили технологии будущего, которые превращают персонализацию машин в настоящее искусство, доступное лишь самым состоятельным клиентам.

Атом запускается в серию — раскрыт важный пункт оснащения

Британский производитель совершил настоящий прорыв с «Фантомной арабеской» – первым в истории серийным автомобилем, где рисунок выгравирован лазером прямо в слое краски на капоте. Ювелирная точность позволяет создать узор глубиной не толще человеческого волоса, обнажая нижний слой покрытия.

Свет, играя на гранях гравировки, заставляет изображение буквально оживать на солнце. На разработку этого метода ушло пять лет, а финишная обработка до сих пор выполняется вручную, что гарантирует уникальность каждого экземпляра. Интересно, что такие изыски уже сказались на бизнесе: кастомизация подняла средний чек на Rolls-Royce почти до полумиллиона долларов.

«Фантомная арабеска»
«Фантомная арабеска»

Немецкий концерн пошел другим путем и позаимствовал принцип работы струйного принтера. Новая технология PixelPaint использует робота, который наносит краску с миллиметровой точностью, словно высокоточный дроид. Благодаря системе 3D-камер, сложные узоры, например, повторяющиеся логотипы Maybach на капоте родстера SL 680 Monogram Series, ложатся идеально ровно и могут быть легко воспроизведены.

Maybach
Maybach
Источник:  The Drive
Алексеева Елена
Фото:Rolls-Royce
23.02.2026 
Фото:Rolls-Royce
