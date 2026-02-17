#
Пьяных водителей начнут выявлять по слюне: что это значит

МВД планирует внедрить новые приборы для выявления нетрезвых водителей

В Министерстве внутренних дел предлагают легализовать новые процедуры для проверки водителей. Речь идет о проекте постановления Правительства Российской Федерации «О внесении изменения в постановление Правительства Российской Федерации от 21 октября 2022 г. № 1882», которое даст полицейским право использовать показания специальных приборов во время предварительной проверки на дороге. Эти устройства могут обнаруживать не только пары алкоголя в выдохе, но и следы наркотиков в образце слюны.

По сути, современные технические средства позволяют выявлять нетрезвых водителей гораздо точнее, даже если у них нет явных внешних признаков опьянения. На основе результатов такого экспресс-теста инспектор ГИБДД будет решать, отстранять ли человека от управления машиной и направлять ли его на полноценное медицинское освидетельствование.

Важный нюанс: сам предварительный тест – дело сугубо добровольное. Его будут проводить только с согласия водителя и обязательно под видеозапись. Отказ от этой процедуры, что интересно, не повлечет за собой никакого наказания – в отличие от отказа от уже процессуального освидетельствования у нарколога.

Авторы инициативы считают, что такой подход поможет снизить число конфликтов на дорогах. Использование приборов, по их мнению, минимизирует сомнения в объективности действий полицейских и сделает саму процедуру проверки более обоснованной. В конечном счете это должно лучше защищать права всех участников движения.

Ранее «За рулем» сообщал, что названы 5 самых доступных полноприводных китайских кроссоверов в России.

Источник:  Госавтоинспекция
